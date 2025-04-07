Timur Soykan Halk TV'den neden ayrıldı? Timur Soykan istifa mı etti?

Halk Tv'de yaşanan Rasim Ozan Kütahyalı krizi, kanal içinde büyük tartışmalara yol açtı. Kütahyalı'nın Halk TV ile yaptığı söyleşinin YouTube kanalında yayınlanması, başta Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Timur Soykan olmak üzere birçok gazetecinin sert tepkisine neden oldu. Bu durum, kanal içindeki gerginliği artırırken, Halk TV'de ayrılık dalgası yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Özellikle, uzun süredir Halk TV ekranlarında yer alan Timur Soykan'ın kanaldan ayrılıpayrılmadığı merak konusu olurken, bu sürecin perde arkasında hangi gelişmelerin olduğu da tartışılıyor. Peki, Timur Soykan gerçekten Halk TV'den ayrıldı mı, ayrılık kararının nedeni ne? İşte, merak edilen detaylar ve son gelişmeler…

TİMUR SOYKAN HALK TV'DEN AYRILDI MI?

Halk TV'de uzun süredir görev yapan gazeteciler, Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportaja sert tepki gösterdi. Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Murat Ağırel gibi isimler, Halk TV'nin Kütahyalı'ya söz hakkı vermesini ve mikrofon uzatmasını eleştirerek bu duruma isyan etti. Yaşanan gerilim sonrası, Timur Soykan'ın kanaldan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. Bu gelişme, Halk TV bünyesinde başlayan istifa dalgasının bir parçası olarak yorumlandı.

Timur Soykan Halk TV'den ayrıldı mı

TİMUR SOYKAN HALK TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Timur Soykan, Kütahyalı ile yapılan söyleşinin ardından sessizliğini bozarak, Halk TV'nin bu isme mikrofon uzatmasını sert bir dille eleştirdi. Soykan, istifa sürecine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV YouTube kanalında röportajının yayınlanmasını doğru bulmuyorum. FETÖ'cülerin ve Saray rejiminin tetikçiliğini yapan bu şahsın demokrasi mücadelesinin bedellerini ödemiş Halk TV logosunun altında görünmesi beni üzdü."

Timur Soykan Halk TV'den neden ayrıldı

Bu sert çıkışının ardından, Timur Soykan'ın kanaldan ayrılma kararı aldığı kesinleşti. Yaşanan bu gelişme, Halk TV'deki istifalar zincirinin önemli bir halkası olarak değerlendirildi.