Timur Selçuk'un son mesajı
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Timur Selçuk'un son mesajı

06.11.2020 15:42 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:48
Timur Selçuk'un son mesajı

PİYANİST, besteci ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti.

 PİYANİST, besteci ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti. Timur Selçuk, 74 yaşındaydı. Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden birisi ortaya çıktı.

Piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybetti. Timur Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden biri ortaya çıktı. Selçuk videoda, "Küslüklerin sonu yok. Anlaşamayabiliriz ama sevgi ve saygıda kusur etmediğimiz sürece her bahar, sonbahar, kış gönlümüz çiçek açar. Allah'a emanet olun." dedi.


Timur Selçuk'un son mesajı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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