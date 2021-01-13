Tıme'a Kapak Olan 15'lik Bilim Çocuğunu Tanıyalım

Bir anne olarak çocuklarımızla gurur duymanın verdiği enerjiyi iyi bilirim. Çocuk sahibi olmadan önce öğretmenliğin sağladığı fırsatlarla, farklı alanlarda başarılı çocukların hayatlarında yer almış olmak da müthiş gurur verirdi bana.

Bir anne olarak çocuklarımızla gurur duymanın verdiği enerjiyi iyi bilirim. Çocuk sahibi olmadan önce öğretmenliğin sağladığı fırsatlarla, farklı alanlarda başarılı çocukların hayatlarında yer almış olmak da müthiş gurur verirdi bana.

Bu hafta sınıfımdaki çocuklara ilham olsun diye paylaştığım bir hikayeyi sizlerin de okumanız için yazıyorum. Evet doğru duydunuz, İngiltere'de her şeye rağmen sınıfta eğitime devam eden birçok öğretmenden biriyim...

Time dergisi ilk defa yılın çocuğunu kapak yaptı.

Gitanjali Rao, Colorado'da yaşayan 15 yaşında bir kız çocuğu ve derginin kapağındaki pozunda boynunda asılı madalyaları gururla taşıyor. Bilimle uğraşıları arasında kirli içme suyundan opioid bağımlılığına varan farklı konular yer alıyor. Dünya sorunlarını çözmek için Dünya'nın her bir yerinden mucit gençleri bir araya toplamayı kendine hedef belirlemiş.

5 BİN ADAYI GEÇİP KAPAK OLDU

Sanal zorbalıkla ilgili de çalışmalar yapmış! Yapay zeka yardımı ile gençlere bu ile yardım elini uzatmış.

Angelina Jolie ile yaptığı söyleşide tipik bilim adamına benzemediğini söylemekte çok da haklı!

Bu güzel bilim çocuğu 5000 aday arasından parlayıp TIME dergisine kapak olduğuna göre bize de burada adını duyurmak düşüyor.

"Ben yaptıysam herkes yapabilir..." gibi mütevazi sözlerinin çocuklarımıza ilham olması umuduyla...

Kaynak: Space Mag Türkiye