TikTok: Trump, Oracle'ın Çin merkezli uygulamanın ABD ayağını satın almasına sıcak bakıyor
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BBC

TikTok: Trump, Oracle'ın Çin merkezli uygulamanın ABD ayağını satın almasına sıcak bakıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un ABD'deki operasyonlarının, dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle tarafından satın alınmasına sıcak baktığını açıkladı.

TikTok: Trump, Oracle'ın Çin merkezli uygulamanın ABD ayağını satın almasına sıcak bakıyor
19.08.2020 13:52 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:35

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un ABD'deki operasyonlarının, dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle tarafından satın alınmasına sıcak baktığını açıkladı.

California merkezli Oracle TikTok'un Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki operasyonlarını satın alabileceğini duyurmuştu.

Donald Trump ise Arizona'da yaptığı konuşmada TikTok'un ABD ayağını satın almak için "Oracle'ın harika bir seçenek olacağını" söyledi.

Trump, Oracle İcra Kurulu Başkanı Larry Ellison için "Harika bir adam" dedi.

Ellison, Şubat ayında Trump'ın seçim kampanyasına bağış toplanması için bir etkinlik organize etmişti.

Donald Trump ise daha önce herhangi bir Amerikan firmasının satın almaması halinde ülkede TikTok'u yasaklayacağını duyurmuştu.

Trump, TikTok'un ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verme amacıyla kullanıldığına yönelik "güvenilir kanıtlar" olduğunu söylemişti.

ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulaştırma Güvenliği Dairesi çalışanları ile silahlı kuvvetler personelinin TikTok'u kullanmaları yasak.

ABD'nin TikTok ile savaşı

ABD Yabancı Yatırım Komitesi, Trump'ın açıklaması sonrası ByteDance şirketine 90 gün içinde uygulamanın ABD ayağını elden çıkarmasını tavsiye etti.

ByteDance ise kullanıcı verilerinin uygunsuz şekilde paylaşıldığı iddialarını birçok kez reddetti.

Washington'ın TikTok'a karşı girişimleri, birçok yorumcu tarafından Çin'le süren ticaret savaşının parçası olarak görülüyor.


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TikTok'a talip diğer şirketler

Microsoft, TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak için görüşmelere başlayan şirketler arasında başı çekiyor.

Twitter'ın da TikTok'un sahibi ByteDance ile bu doğrultuda görüşmeler yaptığı bildirildi.

Kısa videoların paylaşıldığı TikTok uygulamasını dünyada 2 milyar kişi cep telefonlarına indirmişti.

BBC
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