TikTok Kullanıyorsanız Bu Habere Dikkat: Verilerinizi Topluyor Olabilirler! TikTok son dönemlerin en popüler uygulamalarından birisi olmakla birlikte, yine de çok büyük veri açıklarına sahip.

TikTok son dönemlerin en popüler uygulamalarından birisi olmakla birlikte, yine de çok büyük veri açıklarına sahip. Sosyal medya platformlarına güvenmenin çok zor olduğu şu günlerde, platformda önemli bir açık ortaya çıktı.

Facebook bundan kısa bir süre önce Cambridge Analytica skandalı ile gündeme geldi ve bir daha hiç gündemden düşmedi. Birçok ülke bu şirkete verileri çaldığı için dava açtı. Şimdi ise TikTok platformunun, iOS 14 yayınlandıktan sonra gizlediği bir detay ortaya çıktı. Meğer platform panoya kopyaladığınız bilgileri saklıyormuş.

TikTok kullanıcıları güvende değil

Birleşik Krallık'ta yayımlanan The Daily Telegraph gazetesine açıklamalarda bulunan TikTok kesinlikle panoya kopyalanan bilgiler üzerinden veri toplamadıklarını söyledi. Herhangi bir şirketin normal şartlarda bunu inkar etmesi oldukça doğal.

TikTok tarafından asıl dikkat çekici hamle, bunu App Store onayına sunabilecekleri çıkışı oldu. Bu sosyal medya platformu kendisine gerçekten de güveniyor. Fakat Google haberler ve AliExpress gibi platformların da panoya kopyalanan verileri kullandığı biliniyor. Bu nedenle bu şirketlerin masum olma ihtimalleri biraz düşük.

Genel olarak değerlendirildiğinde iOS 14 platformunun gizliliğe çok daha büyük bir önem verdiği görülüyor. Bu tür gizlilik detayları sayesinde şirketlerin bizden gizli neler yaptığını daha rahat görebiliyoruz. Sizce TikTok ve diğer uygulamalar panoya kopyalanan kelimeleri neden topluyor? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir