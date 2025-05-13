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Tiktok A4 challenge nedir?

Tiktok A4 challenge nedir?
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"Mavi Balina" ile başlayan "challenge" yani meydan okumalarla gençleri tehlikeli eylemlere sürükleyen ölüm oyunlarına bir yenisi eklendi: A4 meydan okuması. Aşırı kilo vermeyi hedefleyen bu akım, gençlere sağlık açısından büyük tehlike oluşturuyor. Peki, Tiktok A4 challenge nedir?

Sosyal medyada "challenge (meydan okuma)" adı altındaki ölüm oyunlarına bir yenisi eklendi. Gençler "A4 meydan okuması" adı verilen yeni trendde A4 kağıdının içine sığabilecek kadar zayıflamayı hedefliyor. Uzmanlar meydan okumanın sağlık açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda aileleri uyarıyor. Tiktok A4 challenge nedir?

TİKTOK A4 CHALLENGE NEDİR?

"A4 meydan okuması" adı verilen bu yeni trendde, gençler bir A4 kağıdını ayna karşısında kendi bedenlerine tutarak, bu kağıdın içine sığabilecek kadar zayıflamayı amaçlıyorlar. Hedefe ulaştıklarında ise bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak "tıklanma sayılarını" artırmayı, takipçi ve beğeni toplamayı hedefliyorlar.

SAĞLIK AÇISINDAN ÇOK TEHLİKELİ

Uzmanlar, gençleri kontrolsüzce kilo vermeye yönlendiren bu akımın sağlık açısından ciddi sonuçları olabileceği konusunda aileleri uyarıyor. Anoreksiya, bulimia gibi yeme bozukluklarının tetiklenebileceği, metabolik sorunlar, vitamin eksiklikleri, kalp rahatsızlıkları ve bağışıklık sistemi zayıflığı gibi birçok sağlık sorununun ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

ANNE VE BABALAR DİKKAT

Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisine dikkat çeken uzmanlar, gençlerin bu tür akımlara kapılmalarının altında sosyal onay alma, popüler olma ve akran baskısı gibi faktörlerin yattığını vurguluyor. Uzmanlar, ailelere çocuklarının sosyal medya kullanımlarını yakından takip etmeleri, bu tür tehlikeli akımlar hakkında çocuklarıyla açık iletişim kurmaları ve onları bilinçlendirmeleri konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, gençlerin özgüvenlerini güçlendirecek, sağlıklı beden algısı geliştirmelerini sağlayacak aktiviteler ve destekleyici ortamlar sunmanın da büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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