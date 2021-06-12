Tıkanan menfez yüzünden ekili arazileri su basıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tıkanan menfez yüzünden ekili arazileri su basıyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Akçay - Haberler | Güncel

Tıkanan menfez yüzünden ekili arazileri su basıyor Kütahya'nın Hisarcık-Simav ilçeleri arasındaki duble yolda bulunan menfezin dar ve düşük seviyede olması yüzünden tıkanması sonrasında yağmur sularının ekili alanlara zarar verdiği iddia edildi.

Tıkanan menfez yüzünden ekili arazileri su basıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık-Simav ilçeleri arasındaki duble yolda bulunan menfezin dar ve düşük seviyede olması yüzünden tıkanması sonrasında yağmur sularının ekili alanlara zarar verdiği iddia edildi.

Hisarcık-Yenipınar köy yolunun Bağlaryanı mevkiinde bulunan menfezin yol seviyesinden düşük ve dar olduğu için doğru dürüst çalışmadığını söyleyen arazi sahiplerinden Hüseyin Kahveci, "Şiddetli yağmur bir süre devam ettiğinde selin getirdiği kum ve taşlarla dolan menfezden suyun geçişi olmadığında taşan sel suları ekili alanlarımızı mahvediyor, bir şey bırakmıyor, çürütüyor. Menfez yüksek ve geniş olması lazım. Ben 80 yaşındayım, eşimle birlikte kavun, karpuz, patates ve bazı ürünlerin dikimini, bakımını yapıyor ve 6 ay emek veriyoruz. Sonra sel gelip ürünlerimizi mahvediyor" diye konuştu.

Menfezin tıkanması sonucu gelen sel sularının kavun, karpuz tarlasına zarar verdiğini söyleyen İsmail Özaydın, karayollarının menfez sorununa çözüm bulmasını istedi.

Arazi sahibi İsmail Kahveci ise, "Menfezin bulunduğu şarampolden gelen su mahsullerimize gidiyor. Sel sularının bizden tarafa dönmemesi için birkaç defa menfezin olduğu yere toprak döktük, ancak karayolları kaldırdı. Bundan dolayı menfez tıkanınca sular bizden tarafa gelip ekili alanlarımıza zarar veriyor" dedi.

Arazi sahipleri karayollarının menfez sorununa çözüm bulmasını istediler.

Tıkanan menfez yüzünden ekili arazileri su basıyor
Tıkanan menfez yüzünden ekili arazileri su basıyor
Tıkanan menfez yüzünden ekili arazileri su basıyor
Tıkanan menfez yüzünden ekili arazileri su basıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Akçay

HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Fatma Turgut İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tıkanan menfez yüzünden ekili arazileri su basıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 12:47:36. #1.14#

title