Tika ve Egm'den Sırp Polisine Eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) iş birliğinde 2007'de başlatılan Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği projesi kapsamında eğitim alan Sırp polisler sertifikalarını aldı.



Eğitim programı, başkent Belgrad'da düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.



Koordinasyon kısmını TİKA, teknik kısmını ise EGM'nin sağladığı eğitim programına katılan Sırp polisler, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularında bilgilendirildi.



Törene, katılımcıların yanı sıra TİKA Belgrad Koordinatörü Mehmet Bayrak, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Murat Usta, Sırbistan Organize Suçlar Daire Başkan Yardımcısı İlija Hodoba ve eğitim gören polis memurları ile emniyet mensupları katıldı.



TİKA Belgrad Koordinatörü Bayrak, törende yaptığı konuşmada, projenin 10 yıl önce başlatıldığını anımsatarak, "Geçen süre zarfında, pilot olarak iki ülkeyle başlattığımız bu iş birliğine yaklaşık 50 ülke dahil oldu. Türkiye'de veya Sırbistan'da olduğu gibi ilgili ülkelerde yapılan eğitimlere toplamda 7 bine yakın polis memuru ve emniyet mensubu katıldı." dedi.



Proje kapsamında, Sırbistan ile ilk eğitim programı ve tecrübe paylaşımı programını başlattıklarını belirten Bayrak, "İçişleri Bakanlığının önerisi doğrultusunda ilk olarak göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele eğitimini gerçekleştirmeyi planladık. Her ülke için önemli olan böyle bir konuda ilk eğitim programını başlatmış olmak önemli bir iş birliğinin adımı diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.



İlk adımın daha da güçlenerek devam edeceğini umduklarını söyleyen Bayrak, "İş birliğinin daha da güçleneceğini ve bu programın, Sırbistan'ın farklı belediyelerinden gelen katılımcılar için de verimli olduğunu ümit ediyorum." diye konuştu.



Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Usta da programın bir ilk adım olarak kabul edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Öncelikle bunu bir eğitim programı olarak görmek eksik ve yanlış olur. Bu Türk polisi ile Sırp polisinin bir iş birliği, bir iletişim ve bilgi alışverişi toplantısı oldu. Program bununla sınırlı kalırsa ancak alfabeyi öğrenmiş, okuma yazmayı öğrenememiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



Usta, aynı iş birliğinin terör suçlarında, uyuşturucuyla mücadele ve diğer kaçakçılıkla mücadele alanlarında da devam ettirilmesi gerektiğini bildirdi.



Organize Suçlar Daire Başkan Yardımcısı Hodoba, Daire Başkanı Dejan Kovacevic'in teşekkürlerini ileterek "Türk meslektaşlarıma bize ayırdıkları vakit ve paylaştıkları tecrübelerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



TİKA'nın desteği olmadan böyle bir eğitim programını gerçekleştirmenin mümkün olamayacağını belirten Hodoba, "Geçtiğimiz hafta düzenlenen eğitim programının, insan ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim." dedi.



Bölge ülkelerinin karşılaştığı sorunların genellikle benzer veya aynı olduğunu anımsatan Hodoba, bunun iş birliği içerisinde hareket etmeyi gerektiren hususlardan biri olduğunu vurguladı.



Hodoba, "Söz konusu eğitimin Sırp ve Türk polis teşkilatı arasında yapılacak iş birliğinin başlangıcı olmasını umuyorum. Bu tür eğitim programları ve tecrübe paylaşımının çalışmalarımızı güçlendireceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.



İki ülkenin polis teşkilatları arasındaki iş birliğinin bugüne dek Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) kanalıyla gerçekleştiğini aktaran Hodoba, eğitimin iş birliğini daha ileri boyutlara taşıyacaklarını kaydetti.



Hodoba, "Sırp polis teşkilatının, ikili ilişkilerde olduğu gibi diğer ülkelerle olan ilişkilerinde de güvenilir bir partner olacağı konusunda sizi temin ederim." dedi.