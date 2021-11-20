TİKA, Suriye'de engelli çocukların eğitimi için özel sınıflar açtı

KİLİS (Habermetre) - Uzmanlar tarafından özel olarak hazırlanan sınıflarda, bedensel yetersizliği, gelişim geriliği, kas hastalıkları ve Down Sendromlu öğrenciler ücretsiz eğitim görecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, fiziksel olarak yaşıtlarından geride kalan çocukların belirli becerileri kazanması ve geliştirmesi için özel sınıfların açılışını yaptı.

TİKA, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezindeki Ali Bin Ebu Talip İlkokulunda, fiziksel destek ve rehabilitasyon amacıyla iki sınıfı eğitime kazandırdı. Uzmanlar tarafından özel olarak hazırlanan sınıflarda, bedensel yetersizliği, gelişim geriliği, kas hastalıkları ve Down Sendromlu öğrenciler ücretsiz eğitim görecek. TİKA ayrıca Azez'e bağlı Akterin beldesinde de "atölyeler sokağı" adı verilen boya ve hijyen üretim atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan atölyede üretilen boya ve hijyen malzemeleri, ücretsiz olarak bölge halkının hizmetine sunuldu. Açılışlara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Kamil Kolabaş, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, TİKA ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bölge halkının ileri gelenleri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Kolabaş, AAmuhabirine yaptığı açıklamada, "TİKA olarak Azez ve Akterin'de engelli sınıfı ve sanat sokağını hizmete açtık. Engellilere yönelik hizmetlerin yanı sıra boya ve hijyen imalatı yaparak bölge halkına sunuyoruz. " dedi.

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