TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da yardım paketi dağıtıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da yardım paketi dağıtıyor - Haberler
Makedonya, Türkiye, Üsküp, Güncel

TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da yardım paketi dağıtıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da 2 bin 500 adet yardım paketi dağıtımına başladı.

10.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:56
TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da yardım paketi dağıtıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da 2 bin 500 adet yardım paketi dağıtımına başladı.

Gıda, temizlik ve hijyen malzemesinden oluşan yardım paketlerinin dağıtımı Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi (ADEKSAM) Derneği iş birliğinde gerçekleşti.

Başkent Üsküp'e bağlı Studeniçani Belediyesinin Aşağı Koliçan köyünden başlanan dağıtıma, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, ADEKSAM Derneği Başkanı Tahsin İbrahim ve köy sakinleri katıldı.

Büyükelçi Sekizkök, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının 2020 yılının ekonomik açıdan çok zor bir yıl olacağını göstermeye başladığını söyledi.

Küresel düzeyde, istihdamda ve hane halkı gelir düzeyinde ciddi bir gerileme yaşandığını kaydeden Sekizkök, "İçinde bulunduğumuz zaman bütün ülkeler arasında dayanışmanın ve iş birliğinin geliştirilmesi zamanıdır. Salgın Kuzey Makedonya genelinde de pek çok aileyi asgari yaşam şartlarının karşılanmasında güçlüklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bugün 16 belediye sınırları içerisinde yer alan 116 yerleşim birimine yönelik TİKA ve Kuzey Makedonya'daki STK'ler aracılığıyla yardım paketleri dağıtılması çabası içinde bulunmaktayız ve ilk durağımız köyünüz olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yardımların dağıtılmasında yaşlılar, yetimler, engelliler, kronik hastalar ve ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınacağını vurgulayan Sekizkök, "Bu yardım kolileri içerisinde gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra hijyen malzemeleri de bulunacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. TİKA'ya ve STK'mize da çok teşekkür ediyorum bu çok önemli hayır çabaları dolayısıyla." dedi.

TİKA Üsküp Koordinatörü Ayden de küresel Kovid-19 salgınının bütün dünyayı esir aldığı bugünlerde, özellikle dezavantajlı grupların yer aldığı ekonomik sıkıntı çeken aileleri kapsama noktasında ADEKSAM Derneği iş birliğinde gıda paketleri ve temizlik malzemesi dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kuzey Makedonya genelinde dağıtılacak yardımların dağıtımına Aşağı Koliçan köyünde başladıklarını kaydeden Ayden, "Sayın büyükelçimizin iştirakleriyle beraber, özellikle soydaşlarımızın da yaşamış olduğu bu bölgede bu yardım malzemelerinin yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle de ayrı bir anlam taşıdığını ifade etmek isterim. Dolayısıyla bu yardım dağıtımımız önümüzdeki hafta sayın büyükelçimizin iştirakleriyle hem batı Makedonya hem de doğu Makedonya bölgeleri olmak üzere devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Toplamda 2 bin 500 yardım paketi ile Türkiye'nin dost elinin Kuzey Makedonya'ya uzanacağını belirten Ayden, "İki gün önce de sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu ülkeye gönderilen bir uçak dolusu malzemede hijyen ve sağlık malzemelerinin yardımını sayın büyükelçimiz yetkili makamlara teslim etmiştir. Bugün de ekonomik anlamda zorluk çeken ailelere destek mahiyetinde TİKA olarak bizler ADEKSAM iş birliğinde bu yardım malzemesinin dağıtımına başlamış bulunuyoruz." dedi.

Yardım paketlerinin dağıtımına Koliçan Köyü'nün yanı sıra Üsküp'e bağlı Pagaruşa Köyü'nde de devam edildi.

Yardım paketlerinin Kuzey Makedonya genelinde 16 belediye sınırları içerisinde yer alan 116 yerleşim biriminde yaşayan yetimler, yaşlılar, engelliler, kronik hastalar ve ihtiyaç sahibi kesimlere dağıtılacağı bildirildi.

Yardım paketlerinin dağıtımına önümüzdeki günlerde Kuzey Makedonya'nın doğusundaki ve batısındaki köylerde devam edilecek.

TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da yardım paketi dağıtıyor

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Haberler
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce 'Ne olur çekmeyin' dedi
Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Esra Balamir Kim Kardashian Fahrettin Koca
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Wuhan Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da yardım paketi dağıtıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 16:03:10. #1.14#
title