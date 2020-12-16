TİKA'dan Tacikistan'a modern fuarcılık desteği
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TİKA'dan Tacikistan'a modern fuarcılık desteği

16.12.2020 16:46 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:51
TİKA'dan Tacikistan'a modern fuarcılık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Tacikistan'a 800 metrekarelik modern fuar standı desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Tacikistan'a 800 metrekarelik modern fuar standı desteğinde bulundu.

Proje kapsamında teslim edilen fuar stantları ile ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü fuar ve serginin gerçekleştirilebileceği 60'tan fazla stant kurulabilecek. Modern yapıdaki fuar stantlarının uzun yıllar Tacikistan şirket ve kurumlarına hizmet vermesi bekleniyor. Stantların teslimi töreni Tacikistan Başbakan Birinci Yardımcısı Davlatali Said, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçiliği yetkilileri, TİKA Tacikistan Koordinatörü İbrahim Erbir ve Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Camşed Cumahonzoda'nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Teslim töreninde konuşan TİKA Tacikistan Koordinatörü İbrahim Erbir, "Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası ile gerçekleştirilen proje, Türkiye ve Tacikistan arasındaki ticaretin artmasına katkı sağlayacaktır. Gerçekleştirilecek birçok uluslararası fuar ile ülkenin potansiyeli harekete geçirilecek ve ülkenin etkin tanıtımı katkı sunulacak. Aynı şekilde proje ile prestijli faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlanarak, ülkedeki firmaların rekabet gücü artacak; orta ve uzun vade ise ülke ekonomisine, istihdama ve yatırım imkanlarının artmasına fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

TİKA'dan Tacikistan'a modern fuarcılık desteği
TİKA'dan Tacikistan'a modern fuarcılık desteği
TİKA'dan Tacikistan'a modern fuarcılık desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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