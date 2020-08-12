TİKA'dan Somali'de yükseköğrenime destek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de zor şartlarda eğitim faaliyetlerini yürüten Budhoodle Doğu Afrika Üniversitesine eğitim malzemesi desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de zor şartlarda eğitim faaliyetlerini yürüten Budhoodle Doğu Afrika Üniversitesine eğitim malzemesi desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin, Somaliland ve Puntland federal bölgeleri ve Etiyopya sınırı arasındaki Budhoodle şehrinin tek üniversitesi olan Budhoodle Doğu Afrika Üniversitesi, bölgenin düşük gelirli ilçeleri ve köylerinden gelen 400 öğrenciye eğitim veriyor.

Üniversitenin Bilgi Teknolojisi, Hemşirelik ve diğer fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, üniversitenin eğitim malzemeleri olmadığı için sadece teorik eğitim alabiliyor.

TİKA, Eğitim Malzemesi Desteği Projesi kapsamında bu üniversiteye, 5 bilgisayar, 5 projeksiyon cihazı, 2 yazıcı, 1 fotokopi makinesi, 1 fotoğraf makinesi, 2 hemşirelik kadın ve erkek eğitim seti (maket) desteğinde bulundu.

Başkanlığın sağladığı modern eğitim ekipman ve malzemeleri sayesinde öğrenciler, teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitim alma imkanına kavuştu.

TİKA'nın Budhoodle şehrinde uyguladığı ilk proje olan "Somali-Budhoodle Doğu Afrika Üniversitesi Eğitim Malzemesi Desteği Projesi", bölgenin ileri gelenleri ve halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Başkent Mogadişu'ya 1300 kilometre mesafedeki Budhhoodle şehri, Somali'de 1991'de başlayan iç savaş nedeniyle büyük zarar görmüş, şehrin altyapısı ve bütün kurumları tamamen çökmüştü.

Somali bağımsızlık mücadelesinin liderlerinden Seyyid Muhammed Abdullah Hasan'ın memleketi Budhoodle'de halkın katkılarıyla Doğu Afrika Üniversitesi kurulmuştu.

Kabile anlaşmazlıkları yüzünden Budhoodle'de halen zaman zaman iç çatışmalar sürüyor.

Kaynak: AA