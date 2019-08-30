TİKA'dan futbol sahasının yenilenmesine destek

30.08.2019 04:17

Gürcistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), unutulmaz Gürcü futbolcular Şota ve ikizi Arçil Arveladze ile ağabeyleri Revaz Arveladze tarafından kurulan Arveladzeebi Vakfının iş birliğinde, binlerce göçmen çocuğa hizmet edecek futbol sahasının yenilemesi çalışmaları törenle başladı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmaların mağduru insanların bulunduğu Tserovani köyünde 2 bin göçmen çocuğa hizmet edecek futbol sahasının yenileme çalışmalarının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Özbekistan'ın Pakhtakor Kulübü'nün teknik direktörü unutulmaz Gürcü futbolcu Şota Arveladze ile ikizi Arçil Arveladze ve ağabeyleri Revaz Arveladze'nin yanı sıra davetliler katıldı.

Burada konuşan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, söz konusu projenin TİKA ve Türkiye'yle güçlü bağları olan Şota, Arçil ile Revaz Arveladze kardeşlerin girişimiyle gerçekleştirilmeye başlandığını ifade etti.

"Bu futbol sahasının öncelikle önemi buradaki çocuklar. Bu çocuklar burada savaştan sonra yerleştirilen ailelerin çocuklarıdır." ifadesini kullanan Yazgan, bu çocukların sporla hayat kurmalarını, spor yoluyla geleceğe hazırlık yapmalarını istediklerini kaydetti.

Projenin Güney Osetya'nın işgal hattının yakınında gerçekleştirilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Yazgan, "Bundan dolayı TİKA'ya çok teşekkür ediyoruz. TİKA olmazsa bu proje olamazdı." diye konuştu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Trabzonspor'un unutulmaz futbolcusu Şota Arveladze ise projede Türkiye'nin de yer almasından dolayı çok duygulandığını ifade ederek, "Herkes bir iş yapabilir, birine yardımcı da olabilir, geç veya erken para da bulabilir. Ama burada en önemlisi Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nin, Türk kurumlarının burada gösterdiği o sevgi ve sıcak davranışıdır. Şimdi gerçekten tüylerim diken diken oldu sevinçten." şeklinde konuştu.

Projede Türkiye'den aldıkları destekle kendilerini çok güçlü hissettiklerini vurgulayan Arveladze, "Bize bu tarz işlerde destek verdikleri için Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'ne, TİKA'ya çok teşekkür ederiz. İyi ki bu tür işlerde beraberiz." dedi.

Necla Demirağ ise burada etkinliğe katılan çocuklara hitaben yaptığı konuşmasında, programda çocuklarla bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu iş birliğimizi takdir ediyor, bu projenin yerli çocuklara büyük mutluluklar getireceğini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Demirdağ, TİKA'nın Tserovani'den sonra Tiflis'e yakın Gardabani şehrinde de futbol sahalarının yenilenmesi projesinde yer alacağını, daha sonra orada kurulacak futbol takımlarına ekipman sağlayacaklarını söyledi.

Proje kapsamında futbol sahasının yenilenmesinden sonra Tserovani'de kurulacak futbol takımına TİKA tarafından futbol ekipmanları da sağlanacak.

Kaynak: AA