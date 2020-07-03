TİKA'dan Botsvana'ya gıda yardımı
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TİKA'dan Botsvana'ya gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Botsvana'nın başkenti Gaboron'da Covid-19 ile mücadele amacıyla bin aileye gıda paketi dağıttı.

TİKA'dan Botsvana'ya gıda yardımı
03.07.2020 11:08 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:25

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Botsvana'nın başkenti Gaboron'da Covid-19 ile mücadele amacıyla bin aileye gıda paketi dağıttı.

Botsvana'da ofisi bulunmayan TİKA, bu coğrafyaya ulaşarak salgından etkilenen ailelere yardım elini uzattı. Gaboron Büyükşehir Belediyesi, Botsvana Yerel Yönetimler, Kırsal Kalkınma Bakanlığı ve Botsvana Müslüman Birliği ile işbirliği yapılarak Gaboron'a bağlı Naledi Mahallesi ve Rasesa köyünde ihtiyaç sahibi bin aileye ulaşıldı.

Bu yardımların salgınla mücadelede oldukça etkili olduğunu ifade eden Botsvana Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı yetkilileri, TİKA ve Türkiye'nin Gaboron Büyükelçiliğine olan takdirlerini yayınladığı teşekkür mektubuyla ifade etti.

Teslim törenine Türkiye Gaboron Büyükelçisi Meltem Büyükkarakaş, Botsvana Cumhurbaşkanı Yardımcısı Slumber Tsogwane ve çok sayıda yetkili katıldı.

Törende konuşma yapan Büyükelçi Büyükkarakaş, içinde pirinç şeker, süt gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu toplamda 27 tondan oluşan gıda paketleri Covid-19 salgınından etkilenen ve yardıma ihtiyacı olan bin aileye dağıtılmak üzere Gaboron Devleti'ne teslim edildiğini dile getirdi. Büyükkarakaş, "Covid-19 salgını küresel bir salgındır ve bu salgınla savaşmak için küresel bir mücadele gereklidir. Bu yüzden tüm dünyada ihtiyacı olan insanlara uzanan yardım ellerinin artırılması gereklidir" dedi.

Ayrıca Büyükkarakaş Botsvana'nın Covid-19 salgınına karşı aldığı kapsamlı sosyal ve ekonomik önlemler ve yardım programlarını takdirle karşıladığını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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