TİKA Başkanı Kayalar, Tiflis'teki rehabilitasyon merkezinin yenilenen tedavi bölümünü açtı
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TİKA Başkanı Kayalar, Tiflis'teki rehabilitasyon merkezinin yenilenen tedavi bölümünü açtı

TİKA Başkanı Kayalar, Tiflis'teki rehabilitasyon merkezinin yenilenen tedavi bölümünü açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Gürcistan'da TİKA tarafından tadilatı yapılan Tiflis Milli Rehabilitasyon-Adaptasyon Merkezi Çok Yönlü Tedavi Bölümü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Gürcistan'da TİKA tarafından tadilatı yapılan Tiflis Milli Rehabilitasyon-Adaptasyon Merkezi Çok Yönlü Tedavi Bölümü'nün açılışını gerçekleştirdi.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, beraberindeki heyetle Gürcistan'da hayata geçirilen projelerin açılışı için başkent Tiflis'e geldi. Kayalar, Gürcistan Savunma Bakanı Yardımcısı Lela Çikovani ile birlikte TİKA tarafından yenilenen ve donanım desteği sağlanan Tiflis Milli Rehabilitasyon-Adaptasyon Merkezi Çok Yönlü Tedavi Bölümü'nün açılışını gerçekleştirdi. Kayalar, merkezde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gürcistan Milli Rehabilitasyon Merkezi Başkanı Tea Eristavi, Türkiye'nin desteğiyle başkanlık ettiği kurumun modern standartlara uygun olduğunu belirterek, yapılan destekten dolayı teşekkür etti. Eristavi, Kayalar'a, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'a, TİKA Gürcistan Koordinatörü Necla Demirdağ'a ve Savunma Bakanı Yardımcısı Lela Çikovaniye'ye çeşitli hediyeler verdi.

"Dost Gürcistan'da TİKA olarak projelerimizi arttırarak devam etmek gayreti içindeyiz"

TİKA Başkanı Kayalar, "Burada TİKA olarak Milli Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi'nde çok yönlü tedavi merkezini açmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz TİKA olarak bu merkezle 2013 yılından beri çok çeşitli projeler hayata geçirdik. Bugün burada çok yönlü tedavi merkezinin tadilat, tefrişat ve yaptığımız malzeme desteğinin açılış projesini gerçekleştirdik Gürcistan Savunma Bakanı Yardımcısı, Sayın Büyükelçimiz ve merkez müdürüyle. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

"Bu proje hayata dokunan bir proje, gerek askerler, gerek siviller, insanların hayatına dokunan ve onları değiştiren bir proje" ifadesini kullanan Kayalar, "Böyle bir projenin içinde olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. İnşallah bundan sonra da dost Gürcistan'da TİKA olarak projelerimizi arttırarak devam etmek gayreti içinde olduğumu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. Kayalar, "Bu tür sağlık projelerinin yanı sıra bu merkezdeki devam edecek projelerde de iş birliğinde bulunacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Gürcistan genelinde 15 bin engelli için ortez-protez malzemeleri temin eden merkezin tüm protez üretim makineleri de TİKA tarafından temin edildi. - TİFLİS

TİKA Başkanı Kayalar, Tiflis'teki rehabilitasyon merkezinin yenilenen tedavi bölümünü açtı
TİKA Başkanı Kayalar, Tiflis'teki rehabilitasyon merkezinin yenilenen tedavi bölümünü açtı
TİKA Başkanı Kayalar, Tiflis'teki rehabilitasyon merkezinin yenilenen tedavi bölümünü açtı
TİKA Başkanı Kayalar, Tiflis'teki rehabilitasyon merkezinin yenilenen tedavi bölümünü açtı
TİKA Başkanı Kayalar, Tiflis'teki rehabilitasyon merkezinin yenilenen tedavi bölümünü açtı
TİKA Başkanı Kayalar, Tiflis'teki rehabilitasyon merkezinin yenilenen tedavi bölümünü açtı
TİKA Başkanı Kayalar, Tiflis'teki rehabilitasyon merkezinin yenilenen tedavi bölümünü açtı
TİKA Başkanı Kayalar, Tiflis'teki rehabilitasyon merkezinin yenilenen tedavi bölümünü açtı
TİKA Başkanı Kayalar, Tiflis'teki rehabilitasyon merkezinin yenilenen tedavi bölümünü açtı
TİKA Başkanı Kayalar, Tiflis'teki rehabilitasyon merkezinin yenilenen tedavi bölümünü açtı
TİKA Başkanı Kayalar, Tiflis'teki rehabilitasyon merkezinin yenilenen tedavi bölümünü açtı
TİKA Başkanı Kayalar, Tiflis'teki rehabilitasyon merkezinin yenilenen tedavi bölümünü açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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