TİKA Başkanı Kayalar: "Bugüne kadar 600'ün üzerinde medya mensubuna AA aracılığıyla eğitimler verdik"

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı (TİKA) Serkan Kayalar, Anadolu Ajansı (AA) ile TİKA arasında medya eğitimleri alanında sürdürülen iş birliğiyle ilgili, "Bugüne kadar 600'ün üzerinde medya mensubuna AA aracılığıyla eğitimler verdik.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı (TİKA) Serkan Kayalar, Anadolu Ajansı (AA) ile TİKA arasında medya eğitimleri alanında sürdürülen iş birliğiyle ilgili, "Bugüne kadar 600'ün üzerinde medya mensubuna AA aracılığıyla eğitimler verdik." dedi.

Kayalar, TİKA ile AA arasında sürdürülen medya eğitimleri alanındaki iş birliğine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

TİKA'nın Türkiye'nin çeşitli alanlardaki tecrübelerini bu kurumlar aracılığıyla dünyaya aktarma konusunda çalıştığını belirten Kayalar, "Bu kapsamda yine AA ile uzun yıllardır özellikle medya eğitimleri alanında çok verimli bir iş birliğimiz var. Bugüne kadar 600'ün üzerinde medya mensubuna AA aracılığıyla eğitimler verdik. Bu sene de pandemi tüm dünyayı etkiledi fakat biz eğitim programlarımıza yine hız kesmeden devam ettik." diye konuştu.

Kayalar, AA ile 2017 yılından bu yana yapılan iş birliği çerçevesinde dünyanın farklı yerlerinden gelen basın mensuplarına çeşitli alanlarda eğitimler verildiğini anlattı.

2020 yılında yapılan 10 eğitim programına 300'ün üzerinde medya mensubunun katıldığını aktaran Kayalar, 23-24-25 Şubat'ta düzenlenecek "Diplomasi Muhabirliği Eğitimi"ne de değindi.

Kayalar, "Diplomasi Muhabirliği Eğitim programı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bosna Hersek'ten medya mensuplarının katılımıyla başlayacak. AA tecrübesiyle bu alanda programlar gerçekleştireceğiz." dedi.

Eğitimlerle Türkiye'nin medya alanındaki tecrübesinin dünyaya yansıtılmasının amaçlandığını söyleyen Kayalar, "AA bir dünya markası ve bu alandaki tecrübesini de dünyayla buluşturmak için bu programları düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayalar, düzenlenen eğitim programlarına katılımın yıl sonuna kadar katlanarak artmasını planladıklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemlerde dünyanın dört bir yanından binlerce medya mensubunun ülkemizle bir şekilde buluşmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Kayalar, eğitimlerin hedefinin ise medya alanındaki birikimin aktarılması ve edinilen tecrübelerin sahaya yansıtılarak kapasitenin artırılması olduğuna dikkati çekti.

AA ile TİKA iş birliğinden 2020'de 337 gazeteci faydalandı

TİKA ile AA arasında yapılan iş birliği kapsamında 2017'den beri başta Savunma Muhabirliği, Veri Gazetecileri Eğitimi ve İnsani Yardım Haberciliği başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitimler düzenleniyor.

Bu kapsamda 2020 yılında AA Haber Akademisi aracılığıyla düzenlenen 10 eğitimden 337 medya temsilcisi faydalandı. Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sürecinde 48 Azerbaycanlı gazeteciye yönelik Savunma Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi de video konferans yöntemiyle verildi.

İki kurum arasındaki iş birliği kapsamında 2021'de Enerji Muhabirliği Eğitimi, Yeni Nesil Habercilik Eğitimi ve Haberde Kriz Yönetimi gibi eğitim programları da düzenlenecek

Gelecek hafta düzenlenecek Diplomasi Muhabirliği Eğitimi kapsamında KKTC ve Bosna Hersek'ten 29 öğrenciye Diplomasi Muhabirliği, Kriz Bölgeleri ve Çatışma Analizi, Uluslararası Haberlerde Gündem ve Kaynak, Temel ve İleri Röportaj Teknikleri, Uluslararası Habercilikte Orta Doğu ve Uluslararası Habercilikte Avrupa başlıklarında eğitimler verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem