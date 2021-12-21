TİKA, Afrika'nın Acil Sağlık Kapasitesinin Artırılmasına Destek Olmaya Devam Ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) tarafından, T. C. Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Afrika'nın 9 ülkesinden gelen 45 sağlık personeline Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında "Afet ve Acil Durum Müdahalelerine Giriş (ADG+) Eğitici Eğitimi" düzenlendi.

Tika Eğitim Projeleri Koordinatörlüğü tarafından ATKAP kapsamında geliştirilen Afet ve Acil Durum Müdahalelerine Giriş Eğitimi'nin ilk aşamasında, Sudan ve Türkiye'de düzenlenen 8 ayrı eğitime katılan 243 Sudanlı acil sağlık personeli arasından seçilen 60 eğitici adayı, Türkiye'de eğitici eğitimini başarıyla tamamlayarak uluslararası eğitmenlik sertifikası almaya hak kazandı. Projenin ikinci aşamasında bu eğitmenlerden 28 tanesi Çad, Cibuti, Somali, Gine Gambiya, Senegal, Nijer ve Kamerun'da gerçekleştirilen eğitimlerde Türk eğitmenlerle birlikte görev aldı.

Bu ülkelerde düzenlenen eğitimlerde de yerel eğitici havuzu oluşturulması amacıyla her ülkeden belirlenen 5'er eğitici adayı 6-17 Aralık 2021 tarihleri arasında T. C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı İzmir Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezinde eğitici eğitimine tabi tutuldu. Düzenlenen eğitimin ardından 2 gün süren bir tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat programının açılış törenine Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Eray Çınar, Dünya Sağlık Örgütü İstanbul Ofisi Direktörü Dr. Irshad Ali Shaikh, İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Burak Öztop ve birçok davetli katıldı.

Törende konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, 4 yılı aşkın süredir TİKA'nın değerli katkıları ve ülkemizdeki eğitmenlerin özverisi ile Afrika kıtasındaki 9 farklı ülkede yerinde yapılan eğitimler ve daha sonrasında ülkemizde düzenlenen eğitici eğitimleri sonucunda önemli bir yol alındığını belirterek, katkılarından dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun, "TİKA olarak başta sağlık sektörü olmak üzere pek çok alanda proje ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu projelerin bir kısmı sağlık merkezleri ve hastaneler inşa edip onları modern ekipmanlarla donatmaktan oluşurken, en az bunun kadar önemli bir kısmı dost ve kardeş ülkelerle sağlık anlamında beşeri sermayeyi destekleyici ve kapasite arttırıcı eğitim faaliyetlerinden oluşmaktadır. Sağlık alanında yaptığımız tüm projelerin küresel pandemi ile ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır" dedi.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörlüğü tarafından ATKAP kapsamında geliştirilen Afet ve Acil Durum Müdahalelerine Giriş Eğitimi çerçevesinde başta Afrika ve Balkanlar olmak üzere muhtelif bölgelerde eğitimler gerçekleştirilmiş olup bugüne kadar toplam 800 kişi eğitim almıştır. Yapılan çalışmalar, Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC) tarafından hazırlanan 2020 raporunda örnek projeler arasında gösterilmiştir. ATKAP kapsamındaki eğitimlerin önümüzdeki dönem İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi diğer ülkeler ile Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde devam ettirilmesi planlanmaktadır.

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