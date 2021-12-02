TİHEK'ten "Koronavirüs Salgınında Engelli Hakları" çalıştayı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Kovid-19 salgını döneminde engellilerin yaşadığı hak ihlalleri ve sorunlarını konu edinen "Koronavirüs Salgınında Engelli Hakları" çalıştayı düzenledi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'ndaki çalıştayın açılış konuşmalarını TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar yaptı.

Kılıç, dünyadaki her insanın engellilik haliyle herhangi bir yaşta karşılaşma olasılığının bulunduğunu ve bunun idrak edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu nedenle konunun yalnızca dezavantajlı bir grubu ilgilendirmediğini belirten Kılıç, "Bu açıdan bakınca aslında meselenin bir insanlık sorunu olduğunu, bir insan hakları sorunu olduğunu, bir hak ve özgürlükler meselesi olduğunu idrakle hareket etmemiz, her anımızı bu çerçevede ve bu bilinçle yaşayarak hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

Kılıç, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 8 milyarlık dünya nüfusunun yüzde 15'inin engelli olduğunu ve en büyük azınlık olarak tanımlandığını, bu bireylerin yüzde 80'inin de gelişme trendindeki ülkelerde yaşadığını bildirdi.

Türkiye'de yaklaşık 2 milyon 500 binin üzerinde engelli olduğunu aktaran Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi"nde belirtilen "erişilebilirliğin güçlenmesi" hedefinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Kılıç, engellilerin ayrımcılık, yoksulluk ve sosyal dışlanmışlık, istihdama katılım, eğitime erişim, erişilebilirlik konularında temel sorunlar yaşadığının altını çizdi. Muharrem Kılıç, Kovid-19'a yakalanma riskinin engellilerde daha yüksek olduğunu ve bu bireylerin hastalığı daha ağır geçirdiklerini dile getirdi.

Engellilere karşı ayrımcılık yapılmaması için çabaladıklarını aktaran Kılıç, bu bireylerin bütün sosyal alanlara katılımının temin edilmesi, fırsat eşitliğinin ve erişilebilirliğin sağlanmasının hedeflenmesi gerektiğini söyledi.

Rektör Ünüvar ise Türkiye'nin son 10 yılda dünyada engellilerle ilgili en fazla çalışma yapan ülkelerden birinin olduğunu ifade ederek ülkede yüzde 12 civarında engelli bulunduğunu kaydetti.

Kovid-19 salgını döneminde engellilerin yaşam şartlarının daha zorlaştığını belirten Ünüvar, Türkiye'nin salgınla en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduğuna işaret etti.

Ünüvar, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine ve evde sağlık hizmetlerine dikkati çekerek devlet kurumlarının engelliler için de çok yoğun bir şekilde çalıştığını vurguladı.

Ankara Üniversitesini daha erişilebilir yapmaya yönelik engel tanımadan engelliler için çalıştıklarını dile getiren Ünüvar, "Okullarımızı, fakültelerimizi, meslek yüksek okullarımızı engelli öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmesi için uygun hale getiriyoruz." diye konuştu.

Çalıştayın ilk oturumunda, "koronavirüs salgını döneminde engelli bireylerin eğitim hakkı ve bilgi alma hakkı", ikinci oturumunda ise "koronavirüs salgını döneminde engelli bireylere yönelik ayrımcılıkla mücadele" ele alındı.