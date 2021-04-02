Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan-Türk şehitliklerini ziyaret etti
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Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan-Türk şehitliklerini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Azerbaycan'daki temasları kapsamında Azerbaycan-Türk şehitliklerini ziyaret eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esas hedefimiz tek pazar vizyonuyla Tercihli Ticaret Anlaşmasının devreye alınması" dedi.

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Azerbaycan'daki temasları kapsamında Azerbaycan-Türk şehitliklerini ziyaret eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esas hedefimiz tek pazar vizyonuyla Tercihli Ticaret Anlaşmasının devreye alınması" dedi.

Azerbaycan'a resmi ziyaret düzenleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakü'de Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ve Azerbaycan-Türk şehitliklerini ziyaret etti. Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in mezarına çiçek bırakan Bakan Pekcan, saygı duruşunda bulundu. Bakan Pekcan, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret ederek anıtlara çelenk bıraktı. Daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiklerini vurgulayan Pekcan, Başbakan ve Meclis başkanıyla görüşeceğini söyledi.

"ESAS HEDEFİMİZ TEK PAZAR VİZYONUYLA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASININ DEVREYE ALINMASI"

1 Nisan'ın önemli bir gün olduğunu belirten Pekcan, "Artık kimlik belgelerimizle Azerbaycan'a gelebiliyoruz. 1 Mart'ta da Tercihli Ticaret Anlaşmamız yürürlüğe girmişti. Şu anda onun kapsamını genişletmek ve esas hedefimiz tek pazar vizyonuyla Tercihli Ticaret Anlaşmasının devreye alınması bu konudaki çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bugün Dijital Ticaret konusunda mutabakat anlaşmamızı da imzalayacağız. Basitleştirilmiş Gümrük mutabakat zaptımız da 15 Nisan itibariyle inşallah teknik sorunların da çözümüyle yürürlüğe girecek. Azerbaycan'ın lojistik merkez haline gelmesi ve bölge ülkeleriyle beraber, Türkiye ile beraber ekonomik kalkınması alanında hep beraber çalışacağız" dedi.

"HEYETİMİZLE BİRLİKTE AZERBAYCAN'A ARTIK KİMLİKLE GEÇEBİLİYORUZ"

Pekcan, beraberindeki heyetle birlikte Azerbaycan'a artık kimlikle geçiş bildiklerini ifade etti.

İşgal altından kurtarılan toprakların yeniden yapılandırılması konusuna değinen Pekcan,"Azerbaycan'ın sahada ve masada kazandığı başarı, Türkiye'nin de başarısı. Azerbaycan'ın sevincini biz bütün Türkiye olarak paylaştık. İşgal altından kurtarılan bölgelerin, yakılıp, yıkılıp, tahrip edilmiş bölgelerin yeniden inşası, yapılandırılmasıyla ilgili olarak bir Türkiye olarak hem devlet kurumlarımızla, hem de özel sektörde Azerbaycan'la beraber bu konuda hizmete hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik. Bu konuda ortak çalışmalarımız devam ediyor. Karşılıklı yatırımların artırılması yönünde de çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da Ramazandan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceklerini söylediler" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şehitlik ziyaretinin ardından Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov ile bir araya gelecek. Bakan Pekcan, İş adamları ve STK başkanlarıyla yuvarlak masa toplantısına ve Türkiye ile Azerbaycan arasında e-ticaret hakkında mutabakat zaptının imza törenine katılacak.

(İHA)

Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan-Türk şehitliklerini ziyaret etti
Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan-Türk şehitliklerini ziyaret etti
Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan-Türk şehitliklerini ziyaret etti
Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan-Türk şehitliklerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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