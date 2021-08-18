Ticaret Bakanı Muş'tan "Irak ile ticaret hacmini yükseltmek istiyoruz" açıklaması
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Ticaret Bakanı Muş'tan "Irak ile ticaret hacmini yükseltmek istiyoruz" açıklaması

Ticaret Bakanı Muş'tan 'Irak ile ticaret hacmini yükseltmek istiyoruz' açıklaması
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak'ın başkenti Bağdat'ta çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha yukarılara taşımak istediklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak'ın başkenti Bağdat'ta çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha yukarılara taşımak istediklerini belirtti.

Bakan Muş, Bağdat'taki temaslarının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Mustafa el-Kazımi, mevkidaşı Ala el-Cuburi ve Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin Bender eş-Şibli ile görüştüğünü ifade eden Muş, "Görüşmeler çok verimli geçti. Kovid-19'dan dolayı epey bir zaman fiziki olarak gelmek mümkün olmadı ama o aradan sonra gelmek bizim açımızdan da Irak açısından da çok iyi oldu. Konuşulacak çok mesele vardı. Çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik ve önemli notlar aldık, onların takibini yapacağız." dedi.

Muş, ziyaretler sırasında ortaya çıkacak vizyonların takibi ve aksaklıkların giderilmesi için iki ülke arasında ortak mekanizma kurmak istediklerini söyledi.

Türkiye-Irak İş Forumu planı

Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Muş, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki eylül sonu ya da ekimde Türkiye'de Türkiye-Irak İş Forumu planımız var. Eğer program uyarsa Irak tarafı da yetişebilirse böyle bir düşüncemiz söz konusu. Amacımız buradaki ticaretimizi daha yüksek seviyeye çıkarmak. Şu an 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Bizim düşüncemiz bunu daha yukarılara çıkarmaktır. Burada önemli fırsatlar var ve Türkiye'nin Irak'a katacağı önemli tecrübe ve birikimleri var. Burada karşılıklı kazan-kazan ilişkisi var. Ziyaretimizi "dolu dolu bir ziyaret" olarak değerlendiriyoruz."

Irak'a ihraç edilen Türk ürünlerinin buradan Körfez bölgesine ulaşmasıyla ilgili de görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Muş, büyük ölçekli bu projelerin hem Türkiye hem de bölgeye önemli kazanımları olacağını vurguladı.

Bağdat temaslarını tamamlayan Ticaret Bakanı Muş, Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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