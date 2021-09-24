BURSA (İHA) - Tıbbi maskeli hırsızlar 50 bin liralık akıllı telefonu böyle çaldı

BURSA - Bursa'da aynı iş yerine son 3 ayda 5'inci kez giren ameliyat maskeli hırsızlar 50 bin liralık akıllı telefonu çalarken kameralara yakalandı. 3 aydaki zararının 200 bin lira olduğunu belirten esnaf yakalanan hırsızların kısa sürede serbest bırakılmasına isyan etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Abdullah Eren isimli kişinin iş yerine cam kapıyı kırıp giren kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerini didik didik arayıp dolaplar içeresine saklanan kutuları açılmamış cep telefonlarını çaldı. Bir süre daha iş yeri içerisinde para edecek eşya arayan hırsızlar bulamayınca tamir için müşteriler tarafından bırakılan bozuk telefonları ve aksesuarı da alarak iş yerinden ayrıldı. Çalan alarm üzerine iş yerine gelen polis ekipleri iş yeri sahibi Abdullah Eren'e ulaşamayınca yakınlarını arayarak haber verdi. İş yerindeki güvenlik kameraları görüntülerini izleyen ekipler 2 hırsızın eşgalini tespit edip aramalara başladı. İş yerinin camını kırıp içeriye giren ameliyat maskeli 2 hırsızın iş yerini talan edip telefonları götürdükleri anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Gece dükkanına hırsız girdiğini polis ekiplerinden öğrenen iş yeri sahibi Abdullah Eren, "Dün gece evime gittim. Alarm çalınca polisler bana ulaşamamış onlarda amcamı aramış. Dükkana hırsız girmiş dediler. Bizde apar topar geldik. Amcam zaten dükkana bizden önce gelmişti. Geldik camı kırıp öyle girmişler. Dükkanı kısa sürede dağıtmışlar. Yaklaşık 50 bin TL'lik telefon çalıp götürmüşler. Bunların yarısı müşteri telefonları. Bu son 3-4 ay içerisinde 5. kez hırsız giriyor dükkanıma. Her girişinde bu kadar telefon çalıp götürdüler. Yaklaşık şimdiye kadar 150 bin TL ile 200 bin TL arasında zararımız var. Artık bıktık bu hırsızlardan. Bunların biran önce yakalanmalarını istiyoruz. Her seferinde müracaat ettik. Bir tanesi yakalandı, şu anda cezaevinde. Ama yakalansalar da serbest kalıyorlar. Genelde şuradaki camı kırarak içeri giriyorlar. Bursa'nın merkezinde böyle rahat bir şekilde girmelerine de şaşırıyorum. Levyelerle ve sopalarla kırıyorlar camları. artık biran önce yakalanmalarını ve ağır ceza almalarını istiyoruz" dedi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.