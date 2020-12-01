THY'den kısıtlama açıklaması: "Uçuşu bulunan yolcular kısıtlamadan muaf tutulacak"

- THY'den kısıtlama açıklaması: "Uçuşu bulunan yolcular kısıtlamadan muaf tutulacak" Türk Hava Yolları(THY), uçuşu bulunan yolcuların belgelerini göstermeleri halinde korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutularak seyahat edebileceklerini açıkladı.

- THY'den kısıtlama açıklaması: "Uçuşu bulunan yolcular kısıtlamadan muaf tutulacak"

İSTANBUL - Türk Hava Yolları(THY), uçuşu bulunan yolcuların belgelerini göstermeleri halinde korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutularak seyahat edebileceklerini açıkladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünden itibaren geçerli olmak üzere hafta içi akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arasını ve hafta sonlarının dahil olacağı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıklamıştı. Kısıtlama kararının ardından havayolu ile seyahat edecek yolcular, 'Uçuşlarımızı gerçekleştirebilecek miyiz?' sorusunun yanıtını merak ediyordu. Konuya ilişkin açıklama Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'den geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan konuyla ilişkin paylaşımda bulunan Üstün, "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERHAT YASAK