THY ailesi, Tanzanyalı çocuklar için iyiliğe uçtu

16.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 16.11.2019 11:01

Türk Hava Yolları (THY) kabin memurlarınca kurulan "İyiliğe Uçanlar Platformu" üyeleri, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde bulunan Aşure Vakfı Yetimhanesi ve çevre mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda bulunmak için Afrika'ya gitti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 8 yıl önce kurulan platformun bugüne kadar ki en büyük yardım hareketi olma özelliğini de taşıyan organizasyona, THY kabin amiri ve platformun kurucusu Sinem Güldal, pilotlar Ferihan Işık, Nurdan Karataş, Vehbi İlhan Sayhan ile kabin ekibinden Elif Aksoy, Eren Akbaki, Ülgen Tunç, Seray Gürdal, Sabit Coşkun, Nihan Ceyda Ünlü, Doğan Kuyucu, Setenay Er ve Nur Hilal Bilgin katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kaptan pilot Işık, dünyanın 126 ülkesinde 300'den fazla noktaya uçtuklarını ve bazı ülkelerde en temel ihtiyaç olan temiz suya ulaşımın dahi mümkün olmadığını belirterek, bugün bir kez daha THY'nin kalplere nasıl dokunduğunu gördüklerini kaydetti.

Işık, "Burada olmaktan hem çok mutluyum hem de gördüklerim nedeniyle biraz buruk haldeyim." ifadelerini kullandı.

THY ikinci pilotu Karataş da dünyadaki hiçbir şeyin çocukların mutluluğundan daha önemli olmadığını aktararak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kabin memuru Aksoy, "Bu coğrafyada yaşananlara şahit olanlar eminim ki hayatları boyunca daha zor bir dünya ile karşılaşmıyorlardır. Buraya gelmeden önce tahmin ettiğimden çok daha kötüsüyle karşılaştım. Her çocuğun asgari olarak sahip olması gereken şeyleri bizim burada onlara ödülmüş gibi vermemiz insanın içini acıtıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Birlikten kuvvet doğar"

Platform kurucularından Güldal da Türk büyükelçiliği ve Türk iş adamları sayesinde burada bulunan çocukların çok iyi eğitim aldıklarına şahit olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yetimhanenin ardından çevrede bulunan evleri ziyaret ettiğimizde daha önce şahit olmadığımız bir yokluğu gördük. Elimizden geldiğince, hediyeleşme kültürüyle insanların kalbine dokunmak ve herkese örnek olmak istiyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Gelin böyle insanların yarasını birlikte saralım. Çocukların ayakkabı, giyecek ve kırtasiye ihtiyaçları vardı. Biz ekip olarak 16 büyük boy valizle geldik. Getirdiğimiz valizlerin içleri dolu doluydu, inanılmaz güzel hediyeler vardı. Bir başkasının eskisi burada bulunan çocuklar ve aileler için yepyeni. Biz burada muhteşem anlar yaşadık. Ayrıca bize bu fırsatı veren şirketimiz Türk Hava Yollarına sonsuz sevgi ve saygı doluyum."

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu da THY ailesine teşekkür ederek, Aşure Vakfına ait olan yetimhanenin eşi Yeşim Meço Davutoğlu'nun fahri başkanlığı ile kurulduğunu belirtti.

Davutoğlu, "Burada bulunan Türk vatandaşları ve ülkemizdeki hayırsever vatandaşlarımız Aşure Vakfına destek oluyor. Yetimhanede 65 yetim ve öksüz çocuğumuz var." ifadelerini kullandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 8 bin kilometre uzakta, ilk kez karşılaştığınız kimsesiz bir çocuk size içtenlikle sarılıyor, sizi görünce gözleri parlıyorsa kalbine dokunabilmişsiniz demektir. Afrikalı yetim çocukların yüzlerini güldüren arkadaşlarımız ile gurur duyuyoruz. Biz çok güzel bir aileyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA