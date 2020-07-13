THY Ağustos Ayı Uçuş Planı Açıklandı: Hangi Ülkelere Uçuşlar Başlayacak? 1 Ağustos'ta hangi ülkelere uçuşlara başlayacak? THY Ağustos ayı uçuş planı hakkında açıklama yaptı. İşte " 1 Ağustos'ta hangi ülkelere uçuşlar başlayacak? " sorusunun yanıtı.

1 Ağustos'ta hangi ülkelere uçuşlara başlayacak? THY Ağustos ayı uçuş planı hakkında açıklama yaptı. İşte " 1 Ağustos'ta hangi ülkelere uçuşlar başlayacak? " sorusunun yanıtı.

Ağustos'ta Hangi Ülkelere Uçuşlar Başlayacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları, 11 Temmuz'dan itibaren yurt dışı seferlerine başlamıştı. Şirket Ağustos ayından itibaren bazı ülkelere sefer yapmaya başlayacak.

THY, 1 Ağustos itibarıyla Rusya, Irak, Suudi Arabistan, Hindistan, Güney Afrika ve Dubai uçuşlarına başlayacak.

1 Ağustos itibarıyla İran'da Şiraz, Tebriz, Irak'ta Bağdat, Erbil ve Süleymaniye, Kuveyt, Abu Dabi, Dubai, Suudi Arabistan'da Riyad, Damman ve Cidde, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Kırgızistan Bişkek, Özbekistan Taşkent, Cezayir'de Konstantin ve Vahran, Mısır'da İskenderiye, Hurgada ve Sarm-El-Seyh, Tunus, Kemarun'da Douala ve Yaounde, Kenya'da Nairobi, Gana'da Akra, Güney Afrika'da Cape Town ve Johannesburg, Tanzanya'da Darrüsselam ve Zanzibar'a uçuşlar planlı olarak yapılmaya başlanılacak.

THY yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleriyle yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Tamindir