Thor: Karanlık Dünya filmi konusu nedir? Thor: Karanlık Dünya oyuncuları ve Thor: Karanlık Dünya özeti!

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THOR: KARANLIK DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tanrıların dünyanın ötesindeki mücadelesi devam ediyor. İlk filmde babası tarafından güçleri elinden alınarak dünyaya sürgün edilen Thor, kendisini yenilmez yapan çekicini yeniden kullanmaya ve kendi hükümdarlığı olan Asgard'a geri dönmeye hak kazanmıştı. Ölümsüz Thor, Buz Devleriyle işbirliği yapan ve hükümdarlığı ele geçirmeye çalışan kardeşi Loki'den sonra şimdi de antik Dark Elves güçleriyle çarpışacak. Kudretli Malekith tarafından yönetilen bu güçler evreni tekrar karanlığa gömmeye çalışacak.Dünyayı ve 9 Diyarlar'ı, Odin ve Asgard'ın bile karşı koyamadığı bir düşmandan kurtarmaya çalışan Thor bu yolculukta, dünyalı Jane Foster ile yeniden biraraya gelecek ama dünyalı dostları kurtarması için hayatındaki bazı şeyleri de feda etmesi gerekecek.

THOR: KARANLIK DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Alan Taylor

Oyuncular: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Kat Dennings, Tom Hiddleston, Idris Elba

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2013 (120 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Kasım 2013 Cuma

Senaryo: Don Payne, Christopher Yost

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Thor: The Dark World