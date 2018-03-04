Thf Mehmetçiğe Destek İçin Sınırda

Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Sadık Karakan Başkanlığında Kilis'te toplanarak Mehmetçiğe destek verdi.

Türkiye'nin dört bir yanından Gaziantep'e gelen yönetim kurulu üyeleri buradan Kilis'e hareket ederek bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek, bu bölgede görev yapan asker ve güvenlik güçlerine moral vermek için bölgeye gelen Türkiye Hokey Federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri 5. Zırhlı Tugay Komutanlığını da ziyaret ederek Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor'a Federasyon olarak her zaman göreve hazır olduklarını ve istenmesi halinde gönüllü olarak silah altına girmek istediklerini ifade ettiler. Kilis'te düzenlenen yönetim kurulu toplantısının ardından Öncü Pınar Sınır Kapısına giden Türkiye Hokey Federasyonu Başkan ve yönetim kurulu üyeleri burada görev yapan Mehmetçiklerle de görüşerek moral verdi. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Şampiyonu olan Gaziantep Polis Gücü Spor Başkanı Mehmet Kaplan'ın da katıldığı ziyaretlerde bir değerlendirme yapan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Ankara'dan Yönetim Kurulu ekibimiz ile birlikte Kilis'te sınır bölgemize geldik. Burada Yönetim Kurulu toplantısını yaptık. Buraya Mehmetçiğimize manevi destek vermek amacıyla bulunuyoruz. Öğle üzeri sınırdaki üs bölgesine gittik. Sonrada kurban kestik. Hem şehitlerimizin aziz hatırasına hem de cephede görev yapan askerlerimize dualar ettik" dedi. - GAZİANTEP