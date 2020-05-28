The Last of US Part 2 Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı
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The Last of US Part 2 Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

Sony Interactive Entertainment, dün yeni bir State of Play düzenledi. State of Play yayını sırasında, Naughty Dog tarafından geliştirlen The Last of US Part 2 yeni oynanış videosu sahneye çıktı.

The Last of US Part 2 Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı
28.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:51

Sony Interactive Entertainment, dün yeni bir State of Play düzenledi. State of Play yayını sırasında, Naughty Dog tarafından geliştirlen The Last of US Part 2 yeni oynanış videosu sahneye çıktı.

PlayStation 4 sahiplerinin sabırsızlıkla bekledikleri devam oyunu, 19 Haziran 2020 tarihinde bizlerle olacak. Dün gerçekleştirilen yarım saate yakın yayın ile The Last of US Part 2 hakkında daha fazla bilgi sahibi olduk. Gelin isterseniz hep birlikte yeni detaylara bir göz atalım.

The Last of US Part 2 Yeni Oynanış Videosu Neler Gösterdi?

Senaryo boyunca Jackson bölgesi dışında gerçek hayattan mekanlar göreceğiz. Bunların arasında Seattle şehri de bulunuyor ki PlayStation Experience 2016 şovundaki duyurusu sonrasında, hayranların yaptıkları geniş çaplı araştırmalar ile oyunun geçeceği mekanlardan birinin Seattle olduğu tespit edilmişti. İlk oyundaki gibi birden fazla mevsim ve ilkim olacak.

Oynanış olarak bir yerden bir yere atlamanın dışında, halatı ulaşım aracı olarak kullanabileceğiniz. Bunun yanı sıra, videolardan da gördüğümüz gibi at ve bot üzerinde seyahat de mümkün olacak.

Yayının ilerleyen kısımlarında iki farklı topluluğun varlığından bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi Seattle şehrini ordudan kurtarmak için savaşmış ve kontrolü devraldıktan sonra da iyice güçlenmiş Washington Liberation Front (Washington Kurtuluş Cephesi). Diğeri ise gizlilik odaklı çatışma ve kamufle olmada uzman Seraphites.

Shambler gibi farklı enfeksiyonlu düşman türlerinin olduğunu biliyoruz ama Neil Druckmann çok daha ürkütücü bir enfeksiyonlu düşman türünün olduğundan bahsetti. Druckmann, onu göstermek yerine oyunu oynarken görmemizi istediğini söyledi ama sahne karardığında duyduğumuz ses hiç de hoş bir şeyle karşılaşmayacağımızın işareti oldu diyebiliriz. Başımıza ciddi bir dert alacakmışız gibi görünüyor ki bu bizi şaşırtmaz.

Çatışmalarda Ellie karakterinin fiziksel yetileri avantaj sağlayabilecek. Düşmanlarına göre daha seri olduğu için saldırılardan kaçabilecek ve karşı saldırılar yapabileceksiniz. Düşmanlarınız ile mücadelelerinizde sizin tarafınızda olanların yardımını alabileceğiniz gibi takırdayanlar ile grup olarak çatışabileceksiniz. Kimi zaman da Left Behind senaryosunda olduğu gibi orta yere dikkat çekici bir şey fırlatarak düşman tarafların birbirleriyle çatışmalarını sağlayabileceksiniz.

The Last of US Part 2 oyununda yetenek geliştirme ve silah sistemi olacak ve stilinize uygun geliştirmeler yapabileceksiniz. Ayrıca etraftan bulacağınız parçalar ile silahınızı özelleştirebileceksiniz.

Son olarak, hemen aşağıdan izleyebileceğiniz State of Play gösterimi videosunun 14: 26 noktasında da daha önceden görmediğimiz kısımların olduğu kesintisiz bir oynanış videosu da sizi bekliyor. Keyifli seyirler dilerim.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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