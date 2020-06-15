The Last of US Part 2, Türkiye'de Ön Sipariş ile Satışa Sunuldu, İşte Fiyatı
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The Last of US Part 2, Türkiye'de Ön Sipariş ile Satışa Sunuldu, İşte Fiyatı

Sony PlayStation özel oyunlarından The Last of US Part 2, Türkiye'de ön sipariş ile satışa sunuldu. Naughty Dog tarafından geliştirilen PS4 oyunu Amazon'da "The Last of US Part II Special Edition" olarak listeleniyor.

The Last of US Part 2, Türkiye'de Ön Sipariş ile Satışa Sunuldu, İşte Fiyatı
15.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:53

Sony PlayStation özel oyunlarından The Last of US Part 2, Türkiye'de ön sipariş ile satışa sunuldu. Naughty Dog tarafından geliştirilen PS4 oyunu Amazon'da "The Last of US Part II Special Edition" olarak listeleniyor. The Last of US Part II Özel Sürüm fiyatı haberimizde.

The Last of US Part II Fiyatı Ne Kadar?

Oyuncuların oynamak için sabırsızlıkla beklediği oyunlardan The Last of US Part II'nin çıkış fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmış, sadece 50 saniye süren video büyük ilgi görmüştü. Ardından The Last of US Part II inceleme puanları ile ağzımız açık kalmıştı. Beklenen oyun popüler e-ticaret sitesi Amazon Türkiye üzerinde ön siparişle satışa çıktı. The Last of US Part 2 Kutulu almak isteyenler için ön sipariş fiyatının 699 TL olduğunu, bu fiyatlandırmanın özel sürüm için olduğunu belirtelim. Bildiğiniz üzere oyunun standart sürümü, koleksiyoncu sürümü ve dijital deluxe sürümü de mevcut.

The Last of US Part II Special Edition (Özel Sürüm) İçeriği

Dark Horse'tan 48 sayfalık mini eksiz kitabı

Dijital eskiz kitabı

Oyunun tamamını içeren metal kutu

Dinamik PS4 teması

6 PSN avatarından oluşan set

Dijital oyun müzikleri

The Last of US Part II Ne Zaman Çıkacak?

The Last of US Part II PS4 çıkış tarihinin 19 Haziran 2020 gösterildiğini de ekleyelim. Oyun bu tarihte tüm oyuncular tarafından oynanabilir olacak.

The Last of US Part II Konusu Ne?

Naughty Dog tarafından geliştirilen aksiyon - macera oyunu The Last of US Part 2, Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle geliyor. Oyunun konusu şöyle: "Salgın tarafından mahvolmuş Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptıkları tehlikeli yolculuktan beş yıl sonra Ellie ve Joel, Jackson, Wyoming'de kendilerine bir hayat kurdular. Enfekte canlılar ve hayatta kalan çaresiz insanların oluşturduğu tehditlere rağmen, hayatta kalan insanlardan oluşan ve gelişmekte olan bu toplumda yaşayarak nihayet huzurlu ve düzenli bir yaşama sahip olmayı başardılar. Vahşi bir olay sebebiyle bu huzur bozulduğunda Ellie, adaleti yerine getirmek ve intikam almak için amansız bir maceraya atılıyor. Ellie tüm sorumluları teker teker avlarken, yaptıklarının fiziksel ve duygusal açıdan yıkıcı etkileriyle yüzleşmek zorunda kalıyor."

Kaynak: Tamindir

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