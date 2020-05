The Last of US Part 2 Sızıntılarının Arkasında Bilgisayar Korsanları Olabilir

Eğer oyun dünyasını yakından takip ediyorsanız, elbette The Last of US Part 2 ile ilgili yaşanan skandaldan haberiniz olmuştur. Geçtiğimiz hafta içinde beklenmedik bir gelişme ile oyuna dair çok önemli hikaye detayları ortalığa dökülmüştü. Yaşanan üzücü olayın arkasında bilgisayar korsanlarının olduğu düşünülüyor.

PlayStation Experience 2016 sırasındaki duyuru sonrasında The Last of US Part 2 için artık önümüzde fazla bir zaman kalmadı. İki aydan az bir zaman sonra Ellie ile yeni ve son derece tehlikeli bir intikam mücadelesine girişeceğiz. Elbette nelerin yaşanacağını çok merak ediyoruz ama takdir edersiniz ki bunları oyunu oynarken öğrenmek yerinde olur ama geçtiğimiz hafta içinde tadımızı kaçıracak bir olay yaşanmış ve The Last of US Part 2'nin kilit detayları daha oyun çıkmadan öğrenildi.

İlk etapta bunun bir Naughty Dog çalışanı tarafından gerçekleştirildiği zannedilmişti ama geçtiğimiz günlerde, bunu yapan kişilerin tespit edildiklerini ve ne Sony Interactive Entertainment ne de Naughty Dog çalışanı olmadıkları ortaya çıkmıştı. Şu anda soruşturma devam ettiği için ek bir bilgi verilmiyor. Muhtemelen her şey sonuçlanana kadar da öğrenmek mümkün olmayacak ama sızıntıyı bilgisayar korsanlarının gerçekleştirdiği söyleniyor.

The Last of US Part 2 Sızıntıları Nasıl Gerçekleştirildi?

Artık Bloomberg New bünyesinde çalışan Jason Schreier, Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Naughty Dog çalışanları dahil konuyla ilgili olarak doğrudan bilgisi olan kişiler ile konuştuğunu söyleyen Schreier, bilgisayar korsanlarının eski Naughty Dog oyunun yamasındaki bir açıktan faydalanarak geliştirici stüdyonun sunucularına sızdıkları sonucuna varmış. Bu bağlamda, parasını alamayan bir çalışanın protesto eylemi olduğu yönündeki söylemlerin de doğru olmadığını söylüyor. Kaldı ki geliştirici stüdyo, COVID-19 nedeniyle bünyesinde çalışan geliştiricilere yapılan ödeme ve sağlık yardımlarını da genişletmiş.

Bu arada, her ne kadar izlememiş olsa da sızan görüntülerin The Last of US Part 2 oyununun eski bir versiyonuna ait olduğunu düşündüğünü de sözlerine eklemiş, Jason Schreier. Bakalım olayın perde arkası gerçekten böyle mi? Resmi detaylar için Sony Interactive Entertainment ne de Naughty Dog tarafından yapılan açıklamayı bekliyoruz.