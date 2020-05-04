The Last of US Part 2 Sızıntılarının Arkasında Bilgisayar Korsanları Olabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

The Last of US Part 2 Sızıntılarının Arkasında Bilgisayar Korsanları Olabilir

The Last of US Part 2 Sızıntılarının Arkasında Bilgisayar Korsanları Olabilir
04.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:32

Eğer oyun dünyasını yakından takip ediyorsanız, elbette The Last of US Part 2 ile ilgili yaşanan skandaldan haberiniz olmuştur. Geçtiğimiz hafta içinde beklenmedik bir gelişme ile oyuna dair çok önemli hikaye detayları ortalığa dökülmüştü.

Eğer oyun dünyasını yakından takip ediyorsanız, elbette The Last of US Part 2 ile ilgili yaşanan skandaldan haberiniz olmuştur. Geçtiğimiz hafta içinde beklenmedik bir gelişme ile oyuna dair çok önemli hikaye detayları ortalığa dökülmüştü. Yaşanan üzücü olayın arkasında bilgisayar korsanlarının olduğu düşünülüyor.

PlayStation Experience 2016 sırasındaki duyuru sonrasında The Last of US Part 2 için artık önümüzde fazla bir zaman kalmadı. İki aydan az bir zaman sonra Ellie ile yeni ve son derece tehlikeli bir intikam mücadelesine girişeceğiz. Elbette nelerin yaşanacağını çok merak ediyoruz ama takdir edersiniz ki bunları oyunu oynarken öğrenmek yerinde olur ama geçtiğimiz hafta içinde tadımızı kaçıracak bir olay yaşanmış ve The Last of US Part 2'nin kilit detayları daha oyun çıkmadan öğrenildi.

İlk etapta bunun bir Naughty Dog çalışanı tarafından gerçekleştirildiği zannedilmişti ama geçtiğimiz günlerde, bunu yapan kişilerin tespit edildiklerini ve ne Sony Interactive Entertainment ne de Naughty Dog çalışanı olmadıkları ortaya çıkmıştı. Şu anda soruşturma devam ettiği için ek bir bilgi verilmiyor. Muhtemelen her şey sonuçlanana kadar da öğrenmek mümkün olmayacak ama sızıntıyı bilgisayar korsanlarının gerçekleştirdiği söyleniyor.

The Last of US Part 2 Sızıntıları Nasıl Gerçekleştirildi?

Artık Bloomberg New bünyesinde çalışan Jason Schreier, Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Naughty Dog çalışanları dahil konuyla ilgili olarak doğrudan bilgisi olan kişiler ile konuştuğunu söyleyen Schreier, bilgisayar korsanlarının eski Naughty Dog oyunun yamasındaki bir açıktan faydalanarak geliştirici stüdyonun sunucularına sızdıkları sonucuna varmış. Bu bağlamda, parasını alamayan bir çalışanın protesto eylemi olduğu yönündeki söylemlerin de doğru olmadığını söylüyor. Kaldı ki geliştirici stüdyo, COVID-19 nedeniyle bünyesinde çalışan geliştiricilere yapılan ödeme ve sağlık yardımlarını da genişletmiş.

I think the footage that leaked is from devs playing an early build (I haven't watched it). Most importantly, rumors of this being an act of protest by a contractor whose pay was robbed are not true. (ND actually extended pay and healthcare benefits for contractors due to covid)

— Jason Schreier (@jasonschreier) May 3, 2020

Bu arada, her ne kadar izlememiş olsa da sızan görüntülerin The Last of US Part 2 oyununun eski bir versiyonuna ait olduğunu düşündüğünü de sözlerine eklemiş, Jason Schreier. Bakalım olayın perde arkası gerçekten böyle mi? Resmi detaylar için Sony Interactive Entertainment ne de Naughty Dog tarafından yapılan açıklamayı bekliyoruz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haber
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Haber
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haber
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi Haber
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor Haber
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek Haber
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Taş ocağından çıkan termal su, bölge halkını heyecanlandırdı
Taş ocağından çıkan termal su, bölge halkını heyecanlandırdı
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim
Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim
Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka
Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü sıkışarak can verdi
Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü sıkışarak can verdi
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Herkes ikinci dalgayı beklerken koronavirüste yeni tehlike: Sahte şafak
Herkes ikinci dalgayı beklerken koronavirüste yeni tehlike: Sahte şafak
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Cristiano Ronaldo, özel jeti Portekiz'e gelemeyince adasında mahsur kaldı
Cristiano Ronaldo, özel jeti Portekiz'e gelemeyince adasında mahsur kaldı
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Burak Özçivit Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Caner Erkin Selçuk İnan Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: The Last of US Part 2 Sızıntılarının Arkasında Bilgisayar Korsanları Olabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 13:09:34. #1.15#
title