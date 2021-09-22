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The Last of US Dizisinin Yönetmenleri Arasında Neil Druckmann da Var

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The Last of US Dizisinin Yönetmenleri Arasında Neil Druckmann da Var

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The Last of US oyununun yönetmeni Neil Druckmann, dizi uyarlamasının ilk sezonunda da yönetmenlik yapacak.

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The Last of US dizisinin yönetmenleri arasında Neil Druckmann'ın da olduğu ortaya çıktı.

2013'de PlayStation 3 için çıkan The Last of US oyununun dizi uyarlamasının yönetmenlik koltuğunda tanıdık bir isim yer alıyor. Directors Guild of Canada adlı websitesindeki listelemeye göre, ilk sezonda yönetmenlik yapacak beş isimden biri Neil Druckmann olacak. İlk sezonun bir kısmını yönetecek olan Druckmann, aynı zamanda oyunun yönetmeliğini de yapmıştı.

Sony Interactive Entertainment tarafından birinci parti PlayStation oyun markalarının TV ve sinemaya uyarlanması için 2019'da kurulan PlayStation Productions'ın ilk projesi olarak The Last of US dizisi duyurulmuştu. HBO ortaklığı ile hazırlanan dizisinin senaristliğini ve prodüktörlüğünü, Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin ile Neil Druckmann birlikte yürütüyor. Mazin aynı zamanda Druckmann gibi dizinin en az bir bölümünü yönetecek.

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İlk oyunu konu edinecek olan The Last of US dizisi ayrıca 2020'de çıkan devam oyunu The Last Of Us : Part II'den de içerik sunabilecek. 2022'nin Haziran ayında prodüksiyonu tamamlanması planlanan The Last of US dizisinde başrollerde Joel'u canlandıran Pedro Pascal ile Ellie'yi canlandıran Bella Ramsey yer alıyor.

Çekimler bu yılın Temmuz ayında Kanada'nın Alberta şehrinde başlamıştı. Kantemir Balagov dizinin plot bölümünü yönetmiş ve Ağustos sonunda paylaştığı bir fotoğrafla "Buradaki işim bitti" diyerek plot bölümü çekimlerinin sona erdiğini duyurmuştu.

Oyunun geliştirici stüdyosu Naughty Dog'da 2004'ten beri görev alan Neil Druckmann, ilk oyunun yardımcı yönetmenliğini, ikinci oyunun ise yaratıcı yönetmenliğini yapmıştı. 2020'nin Aralık ayında stüdyonun eş başkanlığına terfi etmişti.

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