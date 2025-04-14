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The Last of Us dizisinin yıldızı Pedro Pascal'ın Türkiye açıklaması! Pedro Pascal Türkiye'ye mi gelecek?

The Last of Us dizisinin yıldızı Pedro Pascal'ın Türkiye açıklaması! Pedro Pascal Türkiye'ye mi gelecek?
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The Last of Us dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Pedro Pascal, Türkiye hakkında yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Ünlü oyuncunun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. İşte Pedro Pascal'ın Türkiye sözleri…

The Last Of Us dizisindeki başarılı performansıyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Pedro Pascal, bu kez Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun röportajında Türkiye'den bahsetmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, hayranları "Pedro Pascal Türkiye'ye mi gelecek?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Özellikle dizinin Türkiye'deki hayranları, Pascal'ın ülkeyi ziyaret edip etmeyeceğini büyük bir merakla bekliyor. İşte Pedro Pascal'ın Türkiye hakkında yaptığı dikkat çeken açıklamalar ve detaylar…

PEDRO PASCAL TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Dünyaca ünlü oyuncu Pedro Pascal, Türkiye hakkındaki sözleriyle gündem oldu. "The Last of Us" dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Pascal'ın, Türkiye'ye olan ilgisi sosyal medyada ve haber platformlarında dikkat çekti. Bir röportaj sırasında Türkiye'yi daha önce hiç ziyaret etmediğini belirten Pascal, "Hayır, hiç ziyaret etmedim ama gelmek için can atıyorum" sözleriyle Türk hayranlarını heyecanlandırdı.

The Last of Us dizisinin yıldızı Pedro Pascal'ın Türkiye açıklaması! Pedro Pascal Türkiye'ye mi gelecek?The Last of Us dizisinin yıldızı Pedro Pascal'ın Türkiye açıklaması

Pedro Pascal'ın bu açıklamaları sonrası, "Pedro Pascal Türkiye'ye mi gelecek?", "Pascal ne zaman Türkiye'ye gelecek?" gibi sorular arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. Hayranları, başarılı oyuncuyu Türkiye'de görmeyi dört gözle bekliyor.

The Last of Us dizisinin yıldızı Pedro Pascal'ın Türkiye açıklaması! Pedro Pascal Türkiye'ye mi gelecek?Pedro Pascal Türkiye'ye mi gelecek

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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