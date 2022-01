The Last of US Dizisi 2022'de Gelebilir

The Last of US dizisi çıkış tarihine dair ipuçları verildi. Merakla beklenen dizinin ilk sezonu bu yıl gelebilir.

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve Sony PlayStation konsollara özel olarak çıkış yapan The Last of Us, oyun dünyasının en başarılı serileri arasında yer alıyor. Serinin halkaları ise oyuncuları post-apokaliptik bir dünyada Joel ve Ellie adındaki karakterlerin hikayesine davet ediyor. Milyonlarca dijital kopya satan ve ikinci oyunla oyun dünyasını adeta ikiye bölen oyunlar geçtiğimiz süreçte onlarca ödül aldı. Geçtiğimiz yıllarda serinin ilk oyunu için bir televizyon dizisi için de yeşil ışık yakılmıştı.

HBO tarafından çekilecek dizinin aktör kadrosu belli olsa da dizinin çıkış tarihine dair resmi bir açıklama gelmedi. Fakat Ellie karakterine hayat verecek olan Bella Ramsey (Game of Thrones), sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla uyarlamanın çıkış tarihini duyurdu. IMDB'nin yaptığı paylaşımı kendi Instagram hesabında tekrar yayımlayan Bella Ramsey, hem hayranlarına hem de diziyi bekleyen oyunculara 2022 tarihini verdi.

Yönetmen 2022 Dedi

Özellikle oyunun severleri tarafından beklenen The Last of US dizisi yönetmen ekibinde Kantemir Balagov da yer alıyor. Yönetmen Balagov, resmi sosyal medya hesabının biyografi kısmına dizinin adını ve tarihini ekledi. The Last of US (2022) ifadesini resmi hesabına ekleyen Balagov'dan sonra geriye biz oyuncular için sadece HBO'dan resmi bir duyuru beklemek kaldı.

The Last of US Bilgisayar Sürümü İddiaları Heyecanlandırdı

Pedro Pascal'ın Joel Miller karakterine hayat vereceği yapımda Nick Offerman (Parks and Recreation), Gabriel Luna (Terminator) ve Anna Torv (Fringe) gibi isimler de yer alacak. Gabriel Luna, Joel Miller'ın kardeşi Tommy Miller rolünü üstlenecek. Nico Parker ise Joel'ın kızı Sarah olacak. İlk oyunda karşılaştığımız Bill karakteri de Parks and Recreation'dan hatırlayacağımız Nick Offerman tarafından canlandırılacak. Kısa bir süreliğine tanıdığımız Tess karakterine Anna Torv can verecek. Aktrisi daha önce Fringe dizisinde Olivia Dunham isimli dedektifi oynarken izlemiştik.

10 Bölüm Olacak

Dizinin ilk sezonunda on bölüm olacağı detaylar arasında yer alıyor. Daha önce Chernobyl dizisinde kritik bir rol üstlenen Craig Mazin ve Naughty Dog'un önemli ismi Neil Druckmann dizinin yapımcı ve yazarları arasında bulunuyor. Diziye dair bir konsept fragmanı aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Videonun resmi fragman olmadığını, hayranlar tarafından oluşturulan bir kolaj olduğunu belirtmekte fayda var.

