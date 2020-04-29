The Kites, Paris yolculuğu öncesi hedeflerini anlattı
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The Kites, Paris yolculuğu öncesi hedeflerini anlattı

Red Bull Warm Up projesi kapsamında, Paris'te bulunan tam donanımlı Red Bull Müzik Stüdyoları'nda kayıt yapmaya hak kazanan The Kites, röportaj verdi.

The Kites, Paris yolculuğu öncesi hedeflerini anlattı
29.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:08

Red Bull Warm Up projesi kapsamında, Paris'te bulunan tam donanımlı Red Bull Müzik Stüdyoları'nda kayıt yapmaya hak kazanan The Kites, röportaj verdi. The Kites'ın stüdyodaki kayıt sürecini anlatan mini belgesel ve yeni albümleri için kaydedilen ilk şarkısı New Generation Jungle mayıs ayında RedBull.com adresinde müzikseverlerle buluşacak.

Yeni neslin yetenekli ve genç müzisyenlerini destekleyen Red Bull Warm Up'ın yedinci yılında; proje sonunda Red Bull Müzik Stüdyoları'nda kayıt yapma şansı yakalayan The Kites oldu. İstanbul'da Tan Deliorman ve Ozan Erverdi tarafından kurulan 'The Kites', birçok türü uyum içinde derliyor. Funk, rock ve füzyonu parçalarının temeline koyuyor, Woodstock ruhunu caz hissiyatı ile harmanlıyor. Afrobeat'ten psikedelik rock'a kadar birçok müzik türünü sentezleyen bir tür ortaya çıkaran ikili, kısa sürede adından sıkça bahsettirdi.

The Kites, başta Red Bull Music Festival Istanbul olmak üzere birçok önemli etkinlikte sahne aldı.

"İki yeni şarkı yolda"

Red Bull'un tam donanımlı müzik stüdyolarında kayıt yapma şansı yakalayan ikili, Paris'te iki yeni şarkılar kaydetti. Fransa yolculuklarından önce röportaj veren The Kites, iki parçayı burada kaydettiklerini açıkladı.

İkili, "Red Bull Müzik Stüdyoları, Paris'teki kayıt bizim için yeni bir kapı, farklı bir deneyim. İkinci stüdyo albümümüzden iki parçayı, New Generation Jungle ve Breakdown Club'ı, istediğimiz enstrümanlarla ve donanımla kaydedecek olmak çok güzel" diye konuştu.

The Kites'ın stüdyodaki kayıt sürecini anlatan mini belgesel ve yeni albümleri için kaydedilen ilk şarkısı New Generation Jungle mayıs ayında RedBull.com adresinde müzikseverlerle buluşacak.

Müzik macerası başlıyor

7 yıldır devam eden Red Bull Warm Up, bugüne kadar Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, Rain Lab, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismi de ağırlamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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