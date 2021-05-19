The Forgotten City için dokuz dakikalık oynanış videosu yayınlandı!
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The Forgotten City için dokuz dakikalık oynanış videosu yayınlandı!

The Forgotten City için dokuz dakikalık oynanış videosu yayınlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temmuz ayında Steam mağazasından ulaşılabilir olacak

Modern Storyteller tarafından geliştirilen ve yayıncılığını Dear Villagers'ın üstlendiği birincil şahıs rol yapma oyunu The Forgotten City geçtiğimiz sene PlayStation ve Xbox için çıkış yapmıştı. 2021 yılının Temmuz ayında oyun Steam mağazasına da eklenecek.

The Forgotten City, Skyrim modunun yeniden tasarlanmış hali olup oyuncuların bildiği ve sevdiği tüm unsurları korurken aynı zamanda piyasaya sürülecek tam sürüm ile birlikte birçok sürprizi beraberinde getirecek. Böylelikle The Forgotten City PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch,PC, , Xbox X ve S olmak üzere tüm platformlarda yer almış olacak.

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Kaynak: Playerbros

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