The Forest sistem gereksinimleri 2021! The Forest kaç GB?

Endnight Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan açık dünya hayatta kalma oyunu The Forest Nisan 2018'de piyasaya sürüldü. Peki, dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan The Forest sistem gereksinimleri nelerdir? The Forest kaç GB? Detaylar haberimizde...

The Forest, 30 Nisan 2018'de çıkış yapan bir açık dünya hayatta kalma oyunudur. Oyun Kanadalı şirket Endnight Games tarafından geliştirilmiş ve aynı şirket tarafından yayınlanmıştır.

Bir kaza sonrası ormana düşen uçaktan sağ kurtulmaya çalışmanızla başlayacağınız The Forest'ın sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, The Forest oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanızgerekiyor? The Forest sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! The Forest kaç GB? Sizler için derledik...

THE FOREST SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Dual-Core 2.4 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800GT

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX desteklemelidir

İlave Notlar: 32bit windows kullanıcıları için en az 4 GB kullanılabilir RAM gereklidir

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

İşlemci: Quad Core Processor

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX desteklemelidir

THE FOREST KAÇ GB?

The Forest oyunu için 5 GB kullanılabilir alan yeterli olacaktır. Oyun rakiplerine ve günümüz oyunlarına kıyasla düşük özelliklere sahip bilgisayarlarda oynanabilecek oyunlardan.