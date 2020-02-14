: The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?

14.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:02

Son filmde Ben Affleck ile Batman, sevenleri karşısına çıkmıştı. Yönetmen Matt Reeves, yeni Batman karakteri için Alacakaranlık serisinde ve Harry Potter filminde rol alan başarılı oyuncu Robert Pattinson'ı uygun gördü. Pattinson, özel tasarlanmış Batman kostümüyle ilk teaser da yerini aldı.

YENİ BATMAN KOSTÜMÜ GEÇER NOT ALDI

Christian Bale ile zirveye yerleşen Batman filmi DC Comics'in imzasıyla yeniden sevenleri karşısında olacak. Film son serisinde Ben Affleck'e yer vermişti ancak yapım beklenen ilgiyi görmedi. Bu nedenle filmin yönetmeni Matt Reeves, Batman karakterinde değişikliğe gitti ve sinema severlere ters köşe yaparak Robert Pattinson'ı seçti. İzleyici kitlesi Pattinson'ın Batman rolünde olması konusunda endişe yaşıyordu fakat yayımlanan teaser ile beklentileri yükseltti.

THE BATMAN NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Matt Reeves, kişisel Twitter hesabından The Batman filminin ilk teaser'ını paylaştı. Görüntülerde Batman'ın sıradışı kostümü gözler önüne seriliyor. Şimdiden beklentileri en yükseğe çıkaran The Batman filmi 25 Haziran 2021 tarihinde vizyona girecek. Batman'de Robert Pattinson'ın yanında; Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Jeffrey Wright ve Andy Serkis gibi ünlü isimler yer alacak.

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