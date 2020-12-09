THD Genel Başkanı Sarıgül: Partimi iki dönemde iktidara taşıyamazsam istifa ederim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

THD Genel Başkanı Sarıgül: Partimi iki dönemde iktidara taşıyamazsam istifa ederim

09.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:56

Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisini iki dönem içerisinde iktidara taşıyamazsa istifa edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta parti kurucuları ve İl Başkanları ile Ankara'da bir araya gelerek, 20 Aralık'ta partilerinin kuruluş dilekçesini vereceklerini açıklayan Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tekirdağ'da bir otelde parti kurucuları ve il başkanları ile genişletilmiş bölge toplantısına katıldı.

Yaptığı konuşmalarda ''Çözüm Ankara'nın siyaset koridorlarında değil, Anadolu'da ve Trakya'dadır" ifadelerini sıkça kullanan Sarıgül, "Değişim geliyor. Trakya'mızdan bütün ülkemize ilan ediyoruz. Er geç iktidar olacağız ama asla çok geç değil. Milletin iktidarı, sizin hükümetiniz olacağız. Ülkemizde maalesef siyaset kurumu uzlaşma özelliğini kaybetti. Ortak akıl yok oldu. Türkiye Değişim Hareketi önce siyasetin dilini, işleyişini, yapılışını biz değiştireceğiz. Eski siyaset geride kaldı. Ezberleri biz bozacağız" dedi.

"İKTİDARIN ANAHTARINI TESLİM ALANA KADAR BİZE DURMAK YOK"

"Ankara'dan iktidarın anahtarını teslim alana kadar bize durmak yok" diyen Sarıgül, "Soruyorlar sağda mısınız? Solda mısınız? Neredesiniz? Biz sağın yada solun bekçisi değiliz. Bugüne kadar ABD ve Rusya soğuk ve savaş döneminde dünyayı sağlı sollu ikiye böldüler. TDH sağlı ve sollu bir parti değildir. TDH herkesi bağrına basan demokratik bir kitle partisidir. Biz Ankara'ya büyük bir vatan sofrası kurmaya gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZ BİZİ İNŞALLAH İKTİDAR YAPACAK"

Sarıgül konuşmasını, "Fark oluşturan bir partiyiz. En demokratik bir partiyiz. Neden biliyor musunuz? Genel Başkan diyor ki ben partimi 2 dönem iktidara taşıyamazsam istifa ederim. Çünkü genel başkanlık koltukları zaman tüketme yeri değil hizmet yeridir. Ben er yada geç değil çok yakın zamanda çağrılarımıza ulusumuzun cevap vereceğine adıma inandığım gibi, bu gençlerin heyecanına inandığım gibi milletimizi bizi inşallah iktidar yapacak. Yüzde 100 iktidar yapacak ben bunu biliyorum" diyerek açıklamasını noktaladı.

THD Genel Başkanı Sarıgül: Partimi iki dönemde iktidara taşıyamazsam istifa ederim

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Ersoy Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Cemal Hünal Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Samatta Serdar Aziz Pierre Webo Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: THD Genel Başkanı Sarıgül: Partimi iki dönemde iktidara taşıyamazsam istifa ederim - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 16:56:53. #1.14#
title