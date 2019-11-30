TGF Başkanı Karaca: İnternet gazeteciliği mesleğimizin yüz karası

30.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:31

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca, son yıllarda teknolojinin yaygınlaşmasıyla artan internet gazeteciliğinin basılı medya organları için büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getirerek, "İnternet gazeteciliği mesleğimizin yüz karası" dedi.

TGF Başkanı Yılmaz Karaca, Genel Başkan Yardımcısı Turgay Demirtaş ve Çukurova Cemiyet Başkanı Cafer Esendemir, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret ederek, Başkan R. Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan TGF Başkanı Karaca, son yıllarda internet gazeteciliği yapan sitelerin sayısındaki artışın basılı medya organları için büyük bir tehdit oluşturduğuna değinerek şunları söyledi: "İnternet gazeteciliği bizim için, mesleğimiz için bir yüz karası. İnternet gazeteciliğini hakkıyla, düzgün bir şekilde yapan bazı arkadaşlar var, onları destekliyoruz da. Ancak bunun dışında nereye giderseniz gidin bu işi yapan üç beş kişinin dışında insanları tehdit eden bir grup oluştu. Bu esasında bizim için en büyük tehlikelerden biri. Biz bundan sonra internet gazeteciliği üzerinde çok çalışmalar, çok baskılar yapmalıyız. Basın İlan Kurumu bununla alakalı bir komisyon kuracak, biz de TGF olarak her türlü desteği verip bu sorunu çözeceğimizi düşünüyoruz."

"İCRA İLANLARININ KALDIRILMASININ YASADAN ÇIKARILMASINI İSTEDİK"Türkiye'de Anadolu basınının sorunlarının çok fazla olduğunu ve bu sorunları çözmede meslek örgütlerine çok büyük görevler düştüğünü söyleyen Karaca, icra ilanı sorununa da değindi. Son 5 aydır icra ilanlarının yok olması ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Karaca, "Biliyorsunuz ki son zamanlarda icra ilanlarının kaldırılması gündeme geldi. Bu ilanlar kalkarsa bizim yaptığımız hesaplara göre yüzde 30 oranında resmi ilanda bir kayıp olacak. Zaten dibe vuran resmi ilanlar iyice yok olacak. TGF olarak icra ilanlarının yok olması yönündeki çalışmalarımız kapsamında en az 3 defa TBMM, Basın İlan Kurumu ve muhalefet iktidar partilerini ziyaret ettik. Bunun kesinlikle süratle yasadan çıkarılmasını istedik. Bunun üzerine Yönetim Kurulu Başkanı ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü en kısa sürede Adalet Bakanı ile görüşüp bu olayı çözeceklerini söylediler. Geçen hafta bu görüşme yapıldı ve Genel Müdür beni üç gün önce arayarak bakanın söz verdiğini, bu yönde açıklama yapılacağını iletti. Bakan, dün bu açıklamayı yaptı biliyorsunuz. Tabi bunda bizlerin mücadelesinin çok büyük payı var. Cemiyetlerimiz de bu konuda mücadele edip, gazetelerimizin televizyonlarımızın ilan gelirlerine sahip çıkması gerekiyor diye düşünüyorum."

TGF Başkanı Karaca konuşmasının ardından MGC Başkanı R. Kaya Tepe'ye TGF rozeti taktı.

Kaynak: DHA