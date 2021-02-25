TGC 62. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ne başvurular başladı
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TGC 62. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ne başvurular başladı

25.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:07
TGC 62. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ne başvurular başladı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ne başvurular bugün başladı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ne başvurular bugün başladı.

TGC'den yapılan açıklamaya göre, ödüller "Basın", "Televizyon-Radyo" ve "İnternet Gazeteciliği" ana başlıkları altında 1 Ocak 2020–31 Aralık 2020 tarihleri arasında yayımlanan eserlere verilecek.

"Başarı Ödülleri" kapsamında bir gazeteci veya yayın organına bir yıllık çalışması dikkate alınarak TGC başkanlarından Nezih Demirkent adına konulan "Özel Ödül" belirlenecek. "Kadın Haberi Ödülü" ise TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu tarafından önerilerek TGC Yönetim Kurulu tarafından verilecek.

"Basın" kategorisinde "Haber (Siyasal, Ekonomi, Toplum, Eğitim, Sağlık, Kültür-Sanat-Magazin, Spor)", "Köşe Yazısı", "Araştırma (tek veya seri)", "Röportaj-Söyleşi", "Sayfa Düzeni (birinci sayfa, iç sayfa)", "Karikatür (seri-bant dahil)" ve "Fotoğraf" dallarında verilecek.

"Televizyon" kategorisinde "Televizyon Haber", "Haber Programı", "Haber Araştırma", "Belgesel", "Kültür-Sanat Programı", "Spor Programı" ve "Kamera Çalışması" dallarında, "Radyo" kategorisinde ise "Haber" veya "Program" dallarındaki başvurular ödüllendirilecek.

"İnternet Gazeteciliği" kategorisinde verilecek ödüller "İnternet Haber", "İnternet Röportaj" ve "İnternet Özgün Köşe Yazısı" dallarından oluşacak.

Ödüle aday eserlerin en geç 25 Mart saat 16.00'ya kadar "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliği Türkocağı Cad. No: 1 Cağaloğlu/İstanbul" adresine iletilmesi gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi, 0 (212) 513 83 00 numaralı telefondan, cemiyet@tgc.org.tr'den ve www.tgc.org.tr üzerinden alınabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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