TGB'den Azerbaycan'a dayanışma mesajı
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TGB'den Azerbaycan'a dayanışma mesajı

28.09.2020 22:59 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:04

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Ermenistan'ın saldırılarını protesto ederek, Azerbaycan'a dayanışma mesajı gönderdi.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Ermenistan'ın saldırılarını protesto ederek, Azerbaycan'a dayanışma mesajı gönderdi.

TGB'den yapılan açıklamaya göre, TGB'li gençler, tüm Türkiye'den ve Avrupa şehirlerinden Azerbaycan için tek ses oldu. Azerbaycan halkının ve devletinin sonuna kadar yanında olduklarını ifade eden gençler, şehir meydanlarından dayanışma mesajı gönderdi.

İstanbul, Ankara, Trabzon, Antalya, İzmir, Sivas ve Türkiye'nin pek çok şehrinin yanı sıra Almanya ile Bosna Hersek'ten mesajlar gönderen gençler, "Azerbaycan'ı savunmak Türkiye'yi savunmaktır. Türk Gençliği Azerbaycan'ın yanında." ifadelerini kullandı.

TGB'den Azerbaycan'a dayanışma mesajı
TGB'den Azerbaycan'a dayanışma mesajı
TGB'den Azerbaycan'a dayanışma mesajı
TGB'den Azerbaycan'a dayanışma mesajı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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