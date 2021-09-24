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TFF'nin ilk başkanı kimdir? TFF'nin son başkanı kimdir?

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TFF'nin ilk başkanı kimdir? TFF'nin son başkanı kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23 Nisan 1923'te kurulan; Türkiye'de futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamakla yetkili kurumdur. İlk başkanı merak edilen TFF hakkında araştırmalar sürmekte. Peki, TFF'nin ilk başkanı kimdir? TFF'nin son başkanı kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu ( Tff ), 23 Nisan 1923'te kurulan; Türkiye'de futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamakla yetkili kurumdur. İlk başkanı merak edilen TFF hakkında araştırmalar sürmekte. Peki, TFF'nin ilk başkanı kimdir? TFF'nin son başkanı kimdir? İşte detaylar haberimizde...

Türkiye Futbol Federasyonu başkanları listesi, Türkiye Futbol Federasyonunun kurulduğu 23 Nisan 1923 tarihinde günümüze kadar başkanlarını içeren listedir.

Kurumda bugüne kadar 42 farklı kişi başkanlık yapmıştır. Federasyonun ilk başkanı Yusuf Ziya Öniş, mevcut son başkanı ise Nihat Özdemir'dir. Orhan Şeref Apak federasyonda altı farklı dönemde 11 yıldan uzun süre başkanlık yaparak en uzun süre bu görevde kalan kişidir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23 Nisan 1923'te kurulan; Türkiye'de futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamakla yetkili kurumdur.

Yusuf Ziya Öniş

Muvaffak Menemencioğlu

Hamdi Emin Çap Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Sedat Rıza İstek

Danyal Akbel

Sadi Karsan

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Safa Yalçuk

Faik Gökay

Muhterem Özyurt

Fürüzan Tekil

Sabahattin Erman

İbrahim İskeçe

Sahir Gürkan

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Nihat Özdemir

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