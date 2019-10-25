TFF Halil Kurt hakkında yasal işlem başlattı

25.10.2019 17:20

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada : "Kayseri Meysu Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine soruşturma açılmıştır. Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA