TFF Halil Kurt hakkında yasal işlem başlattı

TFF Halil Kurt hakkında yasal işlem başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada : "Kayseri Meysu Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine soruşturma açılmıştır.

25.10.2019 17:20
TFF Halil Kurt hakkında yasal işlem başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada : "Kayseri Meysu Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine soruşturma açılmıştır. Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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