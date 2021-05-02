Teyzesinin oğlunu öldürdü, yengesini yaraladı
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Teyzesinin oğlunu öldürdü, yengesini yaraladı

Teyzesinin oğlunu öldürdü, yengesini yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da bir kişi teyzesinin oğlunu bıçaklayarak öldürürken, yengesini de yaraladı.

Konya'da bir kişi teyzesinin oğlunu bıçaklayarak öldürürken, yengesini de yaraladı. Katil zanlısı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Öztoprak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli H.G., teyzesinin oğlu Serkan Kaya'yı Tatlıcak Mahallesi'ndeki evinin önüne gelerek kalbinden, karnından ve vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı. Şüpheli H.G. daha sonra Fetih Mahallesi Askeroğlu Sokak'a giderek yengesi M.G.'yi karnından, kollarından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine her iki olay yerine de polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Serkan Kaya ve M.G.'yi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı. Serkan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen Serkan Kaya ve M.G.'nin yakınları baygınlık geçirdi.

Kaçan şüpheli H.G., polisin çalışmasıyla Tatlıcak Mahallesi'nde yakalandı. Olayın namus meselesi yüzünden meydana geldiği iddia edilirken, şüpheli H.G. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Teyzesinin oğlunu öldürdü, yengesini yaraladı
Teyzesinin oğlunu öldürdü, yengesini yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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