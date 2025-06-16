Testo Taylan kimdir? Taylan Özgüç Danyıldız kaç yaşında, nereli?

Testo Taylan kimdir? Taylan Özgüç Danyıldız kaç yaşında, nereli?
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Testo Taylan kimdir? Sosyal medyada mizah, spor ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Taylan Özgüç Danyıldız, özellikle gençler arasında popüler bir isim haline gelmiştir. Hem YouTuber hem de powerlifting sporcusu olan Testo Taylan'ın hayatı merak ediliyor.

Taylan Özgüç Danyıldız kaç yaşında, nereli? sorusu, fenomen ismin popülerliğinin artmasıyla birlikte internet kullanıcıları tarafından sıkça araştırılıyor. Sosyal medya videolarındaki eğlenceli üslubu ve dikkat çekici fiziğiyle tanınan Testo Taylan'ın hayatı, eğitim geçmişi ve kariyeri dikkat çekiyor. Peki, Testo Taylan kimdir? Taylan Özgüç Danyıldız kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

TESTO TAYLAN KİMDİR?

Gerçek adıyla Taylan Özgüç Danyıldız, 30 Ekim 1997 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Fen lisesi eğitiminin ardından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine devam etmiştir.

Spor kariyerine powerlifting ile başlayan Testo Taylan, zamanla bu alanda birçok yarışmaya katılmış ve YouTube kanalında hem spor hem de mizah içerikleriyle öne çıkmıştır.

Testo Taylan, 1.90 boyunda ve yaklaşık 100-110 kg ağırlığındadır. Kaslı fiziği ve enerjik yapısıyla dikkat çeken Taylan, Beypazarı Doğal Maden Suyu gibi markalarla da iş birliği yaparak reklam yüzü olmuştur.

Testo Taylan kimdir? Taylan Özgüç Danyıldız kaç yaşında, nereli?

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