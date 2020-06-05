Testi pozitif çıkan madencinin mahallesi karantinaya alındı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan maden işçisinin yaşadığı Akköy Köyü'ne bağlı İbrahimce Mahallesi karantinaya alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan maden işçisinin yaşadığı Akköy Köyü'ne bağlı İbrahimce Mahallesi karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan S.K.'nın yapılan ölçümünde vücut ısısı yüksek çıkınca hastaneye kaldırıldı. Korona virüs testi yapılan ve sonucu pozitif çıkan maden işçisi evinde tedavi görürken maden ocağında birlikte çalıştığı 45 maden işçisi evlerine gönderilerek karantinaya alındı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi yaptığı çalışma sonrasında maden işçisinin yaşadığı Akköy'e bağlı İbrahimce Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verdi. Korona Virüs testi pozitif çıkan maden işçisinin aynı evde yaşadığı ve hastalık belirtisi gösteren 3 yakını da hastaneye yatılarak test uygulandı. 3 kişinin test sonuçlarının yarın çıkması beklenirken jandarma ekipleri akşam saatlerinde köye gelerek İbrahimce Mahallesi'ni karantinaya alıp bölgeye giriş ve çıkışları yasakladı. Filyasyon ekibinin çalışmalarına devam ettiği Kdz. Ereğli ilçesinde son yaşanan vaka nedeniyle 45 maden işçisi ve 60 hane karantinaya alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA