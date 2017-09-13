Testere: Jigsaw Efsanesi Filmi

Tüm şehirde vahşice seri cinayetler işleniyordu ve tüm kanıtlar tek bir kişiye işaret ediyordu: John Kramer. Ama bu nasıl olabilirdi? Jigsaw olarak bilinen John Kramer yıllar önce ölmüştü.





Yönetmen: Michael Spierig, Peter Spierig

Senaryo: Pete Goldfinger, Josh Stolberg

Oyuncular: Laura Vandervoort, Tobin Bell, Callum Keith Rennie, Brittany Allen, Matt Passmore, Hannah Emily Anderson, Clé Bennett , Bonnie Siu, Tina Jung, Sonia Dhillon Tully, Mandela Van Peebles, Michael Boisvert, Keeya King, Paul Braunstein, Misha Rasaiah, Josiah Black, Attila Sebesy, Ryan Manning, Shaquan Lewis

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Jigsaw

Yapımcı Firma: Serendipity Productions

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: ABD, Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 91 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 27.10.2017



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