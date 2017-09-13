Testere: Jigsaw Efsanesi Filmi
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Tüm şehirde vahşice seri cinayetler işleniyordu ve tüm kanıtlar tek bir kişiye işaret ediyordu: John Kramer. Ama bu nasıl olabilirdi? Jigsaw olarak bilinen John Kramer yıllar önce ölmüştü.
Yönetmen: Michael Spierig, Peter Spierig
Senaryo: Pete Goldfinger, Josh Stolberg
Oyuncular: Laura Vandervoort, Tobin Bell, Callum Keith Rennie, Brittany Allen, Matt Passmore, Hannah Emily Anderson, Clé Bennett , Bonnie Siu, Tina Jung, Sonia Dhillon Tully, Mandela Van Peebles, Michael Boisvert, Keeya King, Paul Braunstein, Misha Rasaiah, Josiah Black, Attila Sebesy, Ryan Manning, Shaquan Lewis
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Jigsaw
Yapımcı Firma: Serendipity Productions
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: ABD, Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 91 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 27.10.2017
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