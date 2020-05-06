Koronavirüs semptomları gösteren şahıs test sonuçlarını beklemeden hastaneden kaçtı
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Koronavirüs semptomları gösteren şahıs test sonuçlarını beklemeden hastaneden kaçtı

Koronavirüs semptomları gösteren şahıs test sonuçlarını beklemeden hastaneden kaçtı
06.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:36

Malatya'da koronavirüs semptomları göstermesi sebebiyle hastaneye başvurduktan sonra test sonucunu beklemeden kaçan kişi, sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri tarafından evinde bulunarak yeniden hastaneye götürüldü.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Beylerbaşı Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki A.K., yüksek ateş ve öksürük gibi koronavirüs semptomları nedeniyle sabah saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

HASTANEDEN KAÇTI

Burada koronavirüs testi yapılan hasta, iddiaya göre bir yolunu bulup hastaneden kaçtı. Durumu fark eden sağlık ekipleri hemen polise haber verdi.

EVDEN ALINARAK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri şahsın evde olduğunu belirleyince, özel korunaklı sağlık görevlileri şahsı ve eşini evden alarak ambulansla yeniden hastaneye götürerek gözetim altına aldı.

TEST SONUCU HENÜZ BELLİ DEĞİL

Şahsın korkarak hastaneden kaçtığı belirtilirken, koronavirüs testinin sonucunun henüz belli olmadığı öğrenildi.

Koronavirüs semptomları gösteren şahıs test sonuçlarını beklemeden hastaneden kaçtı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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