Teşkilat ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Teşkilat Pazar günü mü? Günü mü değişti? Teşkilat yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Teşkilat ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Teşkilat Pazar günü mü? Teşkilat yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Teşkilat her Pazar günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor. Fakat 2 Ocak Pazar günü Teşkilat ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak. TRT1'de 2 Ocak Pazar "Yabancı Sinema "Kung Fu Panda 3" filmiekranlara gelecektir.

TEŞKİLAT BUGÜN YOK MU? (2 OCAK PAZAR 2022)

Dizinin yeni bölümü Yılbaşı arası nedeniyle bugün ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

1. sezon özeti (2021)

Ankara'da SİHA mühendislerine silahlı terör saldırısı düzenlenir. Saldırının sonucunda Türk mühendisler ölür ve SİHA'nın bilgileri çalınır. Saldırının yabancı istihbarat servisleri tarafından organize edildiği tespit edilir. Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içinde gizli bir tim kurulur ve bu timin başına Mete Başkan (Mesut Akusta) getirilir. Bu timin üyeleri ise MİT'in en iyileri olan Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul), Zehra Balaban (Deniz Baysal Yurtcu), Hakkı Dayı (Tuncer Salman), Pınar Gümüş (Ezgi Şenler), Hulki Gürbüzoğlu (Nihat Altınkaya), Uzay Çelenkli (Serdar Yeğin) ve ekipten olmayan Mete Başkan'ın oğlu Gürcan Yücesoy (Ahmet Uğur Say) seçilir. Bu timin amacı, saldırının arkasındaki güçleri tespit etmek ve ortadan kaldırmaktır. Birbirinden değişik operasyonlarla dünyadaki bütün ülkelerde faaliyet gösteren Şirket adlı terör örgütüne karşı savaş verilir. Şirket, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ile ilgilenmesi için Filistinli Zayed Fadi'yi (Mehmet Usta) seçer.

2. sezon özeti (2021-2022)

Uçak saldırısını önleyip havaalanına indiren Serdar Kılıçaslan kaçırılmış ve labovatuvarda hafızasını kaybettirilmiştir. Bunun üzerine ekip Polonya'ya gidip Serdar'ı bularak Türkiye'ye getirmiştir. Ayrıca Mete Başkan'ın başka bir göreve atanması sebebiyle ekibin başkanlığından ayrılmak zorunda kalmış ve yerine Halit Başkan (Turgut Tunçalp) gelmiştir. Şirket'te ise Zayed Fadi'nin ölümü üzerine Orta Doğu ve Akdeniz'in başına, Mete ve Halit Başkan ile Tövbekar'dan (Hakan Boyav) 30 yıldır intikam almak isteyen Yıldırım Yaman'ı (Gürkan Uygun) getirmiştir. Yıldırım, Doğu Akdeniz'de petrol arayan "Mavi Vatan 1" isimli bir sondaj gemisine saldırı düzenlemiştir. Bu saldırıda Zehra'nın eski kocası Kemal hayatını kaybetmiştir. Tövbekar ise, gerçek adı Sadık olan, geçmişte devlet için çalışmış ve bir sürü masum insanı öldürmüş bir ajandır. Daha sonra ise yaptıklarına pişman olmuş ve tövbe edip MİT'i bırakmıştır.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER?

Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul) (1-): MİT ajanıdır. Sevgilisi Ceren'in hain olduğunu öğrendikten sonra ekibe dahil oldu.

Zehra Balaban (Deniz Baysal Yurtcu) (1-): Görev yöneticisidir. Kurulan ekibin üyesidir.

Mete Yücesoy (Başkan) (Mesut Akusta) (1-): Müsteşar yardımcısıdır. Müsteşar'dan özel bir ekip kurma emrini alır.

Ceren (Ezgi Eyüboğlu) (1-): Serdar'ın nişanlısıdır. Onun yanına sızmış bir ajandır.

Hakkı Dayı (Tuncer Salman) (1-): Ustalık alanı takiptir. Kurulan time öldü gösterilerek katılır.

Pınar Gümüş (Ezgi Şenler) (1-): Kılık değiştirmede uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.

Hulki Gürbüzoğlu (Nihat Altınkaya) (1-): Silahlar ve dövüş konusunda uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.

Uzay Çelenkli (Serdar Yeğin) (1-): Analiz konusunda uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.

Gürcan Yücesoy (Ahmet Uğur Say) (2-): Bilgisayarlar konusunda uzman biridir. Ekibe sonradan katılmıştır. Mete Başkan'ın oğludur. Kurulan ekibin üyesidir.

Yıldırım Yaman (Gürkan Uygun) (15-): Zayed Fadi'nin yerine geçen İş adamıdır. Halit'ten 30 yıldır intikam almak isteyen biri. Zamanında mit görevlisi olarak çalışmıştır.

Halit Gün (Başkan) (Turgut Tunçalp) (15-): İstihbaratçıdır. Mete Başkan'ın yerine gelmiştir.

Tövbekar/ Sadık Özmertli (Hakan Boyav) (15-): Eski MİT ajanı.

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