Teşkilat'ın merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çarpıcı operasyonlarının anlatılacağı Teşkilat dizisinde, MİT'İn sır gibi saklanan ve "Kale" olarak adlandırılan kampüsünden görüntüler de ilk kez ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı Teşkilat dizisinin 14 Mart Pazar günü ekrana gelecek olan 2. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

SERDAR İFADE VERİYOR

Teşkilat'ın 2. bölüm fragmanında aşık olduğu Ceren'in bir ajan olduğunu öğrenen Serdar, yalan makinasına bağlanıyor. Ekibin diğer üyeleriyle bir araya gelen Serdar, ilişkisi hakkında merak edilenleri yanıtlıyor.

SIR GİBİ SAKLANAN KAMPÜSTEN İLK GÖRÜNTÜLER

Teşkilat dizisi, yedi vatan sevdalısı istihbaratçının olağanüstü operasyonlarını, geride bıraktıkları sevdiklerini, vatan uğruna yaptıkları fedakarlıklarını ekrana taşıyor. Teşkilat dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana geldi.

TEŞKİLAT'IN İLK BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de bu dizi ile izleyiciyle buluştu. Türkiye'ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye'nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve "resmen" ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

Mete Bey ekipte düşündüğü Zehra (Deniz Baysal Yurtcu), Hakkı Dayı (Tuncer Salman), Pınar (Ezgi Şenler), Hulki (Nihat Altınkaya), Uzay (Serdar Yeğin) ve Gürcan'la (Ahmet Uğur Say) tek tek görüşerek her birine, kendilerini tanıyan herkesin ve ailelerinin kendilerini "ölmüş bilmesi" gerektiğini söyler ve bunu kabullenmelerini teklif eder.

Teşkilatın en iyi istihbaratçılarını bir araya getiren bu ekibin liderliği için teşkilatın en gözde ismi Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul) seçilir. Serdar, vatan sevgisi ile aşkı Ceren (Ezgi Eyüboğlu) arasında kalırken (çünkü bu görevin gereği Ceren de Serdar'ı 'ölmüş' bilecektir) her biri kendi alanında uzmanlaşmış istihbaratçılardan oluşan ekibin diğer üyeleri de geri dönüşü olmayan bir yola gireceklerinin farkına varırlar.