Teşkilat Hulki öldü mü, neden yok? Nihat Altınkaya Teşkilat dizisinde neden yok, ayrıldı mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta oynayan Hulki karakterine hayat veren Nihat Altınkaya dizide gözükmemesinin ardından merak edildi. Dizinin son bölümlerinde yer almayan Hulki karakteri diziden ayrıldı mı? Teşkilat Hulki öldü mü, neden yok? Nihat Altınkaya Teşkilat dizisinde neden yok, ayrıldı mı? Nihat Altınkaya kimdir? Nihat Altınkaya kaç yaşında, nereli? Nihat Altınkaya hayatı ve biyografisi nedir?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta oynayan Hulki karakterine hayat veren Nihat Altınkaya dizide gözükmemesinin ardından merak edildi. Dizinin son bölümlerinde yer almayan Hulki karakteri diziden ayrıldı mı? Teşkilat Hulki öldü mü, neden yok? Nihat Altınkaya Teşkilat dizisinde neden yok, ayrıldı mı? Nihat Altınkaya kimdir? Nihat Altınkaya kaç yaşında, nereli? Nihat Altınkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TEŞKİLAT HULKİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN YOK?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta Hulki rolü çok beğenildi. Yeni bölümlerde ise Hulki karakteri ekranda görünmedi. Nihat Altınkaya'nın oynadığı Hulki seyirci tarafından merak ediliyor. Oyuncunun koronavirüs olduğu ve sağlık durumunun tamamen iyi olmasının ardından sete geri döneceği biliniyor.

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

Altınkaya, 28 Eylül 1979 da Karabük'te dünyaya geldi. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te almıştır. İki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuresidir, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır. Karabük Demir Çelik Lisesi'nde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır. On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer almıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. İstanbul'da yaşamaktadır. Evlidir ve iki kız çocuğu babasıdır.

OYUNCULUK KARİYERİ

İstiklal Caddesi'nde yürürken tanıştığı kast ajansı sahibi "Gökçe Doruk Erten" sayesinde Funda Arar'ın ''Özledim'' şarkısının klibinde oynadıktan sonra iki kez mankenlik, iki kez de modellik yapmıştır. Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Altınkaya, Belçika ortak yapımı Turkuaz filmi dahil üç sinema filminde başrolde, çeşitli televizyon dizilerinde yardımcı karakter olarak yer almıştır. Sanatçı "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan ve İpek Bilgin gibi eğitmenlerden tiyatro sanatı eğitimi almıştır. Kağan Erturan'ın ilk uzun metraj filmi olan En Mutlu Olduğum Yer filminde Ezgi Asaroğlu ile baş rolü paylaşmıştır.

ÖZEL HAYATI

Sevgililerinin pijamalarını ve rozet koleksiyonu yapan Altınkaya'nın gelecek için hayali güzel bir sahil kasabasında köhne bir rakı-balık restoranının olmasıdır. Yaprak Dökümü dizisindeki rol arkadaşı Deniz Çakır ile bir süre ilişki yaşayan Altınkaya, Aralık 2010'da İmre Altınkaya ile evlenmiştir. İmre hanımla Melek ve Ayşe adında iki kız çocukları vardır. R&B müzik türünü ve ritimli şarkıları dinlemeyi seven Altınkaya'nın en beğendiği aktörler Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır'dır.